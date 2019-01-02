狀態好到不科學！地表最強孕婦陳意涵　下周「能生了」只胖3kg

▲陳意涵挺8月肚出席慶功，狀態好到不可思議。（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

《比悲傷更悲傷的故事》賣破2.2億，陳意涵挺肚出席慶功，笑稱下周就可以生的她，四肢依然纖細，完全看不出孕味，她透露目前只胖了3公斤。懷孕8個月只胖肚，臉蛋身材完全都沒水腫，遮掉肚子根本還是少女樣，真是令人羨慕啊！

▲懷孕以來一直帶球跑，和兒子合作無間。（圖／翻攝自陳意涵FB）

懷孕維持運動習慣

從宣布懷孕到現在，她瑜珈和跑步幾乎不間斷，有時間還會去游泳、爬山，熱愛運動的習慣，並沒有因為懷孕而改變。研究指出，適當的有氧運動對孕期其實好處多多，不僅能改善懷孕初期孕吐不適，更能促進血液循環、預防妊娠糖尿病，只要量力而為就不需要過度擔心。

▲早餐自製鮪魚蘋果蛋馬鈴薯沙拉佐花生醬烤吐司 。（圖／翻攝自陳意涵FB）

飲食少量多餐

聽到她只胖3kg，難道飲食有嚴格控管？她說：「其實還沒懷孕前，把自己吃太胖，所以數字才會沒增加太多。」她控制體重不節食，反而是擇食來控制體重，像是她吃優質澱粉來幫助代謝脂肪，天然蔬果也多攝取，飲食秉持少量多餐，若餓了會蒸地瓜、馬鈴薯、山藥等食物來吃。

▲她的臉書每天都有新鮮事，也常以私人帳號和粉絲互動。（圖／翻攝自陳意涵FB）

保持心情愉悅

她曾分享，要不是低頭看不到鞋, 她真的常常忘記自己是個孕婦。直到懷孕足月，仍舊上著熱愛的瑜珈，運動讓她流汗且從心底感受快樂。維持早睡早起的習慣，早點起床會發現一天時間很多時間能夠運用，凡事正面思考、發現生活周遭小樂趣，當個快樂的孕婦。

▲平常包緊緊很藏肚，她分享現在的肚子已經那麼大了。（圖／翻攝自陳意涵FB）

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