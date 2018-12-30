都被洗標騙了，羊毛原來可水洗！簡單「5步驟」在家自己洗毛衣

▲毛衣除了送乾洗，還有更環保、健康的選擇。（圖／翻攝自instagram@thelaundress）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你知道羊毛其實可以水洗嗎？免去送洗的等待，頂級天然衣物保養專家THE LAUNDRESS，推出專門針對毛料與喀什米爾羊毛的毛料衣物洗衣精，清洗同時保護羊毛布料中的天然油脂。通常毛衣的洗滌標示上都告訴我們「只可乾洗」，但其實只要選對洗劑，並以正確方法清潔保養，送洗並非唯一解答。

▲THE LAUNDRESS 除毛球刷 售價750元 。（圖／品牌提供）

步驟1.去除毛球

毛衣最怕起毛球了，成功去除毛球便是保養的第一步，以毛球刷往同一方向輕輕滑動，將細小糾結狀況去除，使毛衣恢復柔順。

▲THE LAUNDRESS 去漬專用皂56g 售價280元。（圖／品牌提供）

步驟2.預先去漬



清洗毛衣之前，建議先預先處理腋下、袖口、領口處的汙漬。可以利用去漬皂手洗，將皂起泡後，搭配冷水將泡沫搓進衣料中。或用在有髒汙處噴灑去漬清潔劑，再丟入洗衣機內清洗。

▲THE LAUNDRESS 毛料衣物洗衣精 475ml 售價880元。（圖／品牌提供）

步驟3.清洗毛衣

倒入一瓶蓋的洗衣精於冷水中攪開，放入毛衣。或將衣物翻至反面並置入洗衣網中，確保拉鍊、鈕扣等配件不會在清洗過程中受損。

步驟4.晾乾

如果洗後的毛衣聞起來像是潮濕的狗毛，那就對了！接下來只需將毛衣自然平鋪晾乾即可，毛料材質切勿使用烘乾機。手洗毛衣時為加速毛衣晾乾，可將洗淨的毛衣自然平鋪於毛巾上，像是捲睡袋一樣捲起，讓毛巾吸收毛衣多餘的水份，接下來只需將毛衣自然平鋪晾乾即可

步驟5.整燙和芳香

毛衣清洗後，建議使用蒸氣熨燙機燙整，快速去除毛衣上的皺褶。平時也可以透過蒸氣燙整以達到基礎殺菌清潔的效果。切勿使用熨斗以免破壞羊毛衣物的纖維。

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