韓星瘋什麼？Jennie、秀智都換上可愛軟萌的「撒嬌腮紅」

▲最近大範圍腮紅畫法蔚為主流，她們稱作「撒嬌腮紅」。（圖／翻攝自instagram@jennierubyjane、suzybae__）

記者曾怡嘉 / 台北報導

說到彩妝最新風向，滑一下南韓女星們的IG就沒錯！最近秀智、jennie和Jessica不約而同都畫上一種超可愛的萌感腮紅，紅通通的惹人憐愛，更顯白皙肌膚，這種立體飽滿的畫法被稱為「撒嬌腮紅」，來看看她們的示範吧！

女神們都畫上撒嬌腮紅

撒嬌腮紅畫法就是將腮紅範圍向下延伸，加強蘋果肌稍稍向下的位置，打造就像是看見喜歡男生害羞神情，自然泛紅的雙頰就像個少女。

▲暖橘色腮紅用在白皙肌膚上尤其適合。（圖／翻攝自instagram@suzybae__）

秀智

仔細觀察秀智的眼妝、腮紅和口紅都是溫暖的橘色調，搭配淺髮色更顯肌膚白皙。若你肌膚偏黃，可用珊瑚橘取代，這種大面積畫法更顯可愛，很適合冬季。

▲刷在笑肌下方一點，就像是自然散發的紅暈。（圖／翻攝自instagram@jessica.syj）

Jessica

Jessica選擇的是帶紫的粉紅色，大面積刷在雙頰讓膚色整個提亮，臉也跟著膨潤起來。想做出她這種貼膚效果，選擇霜狀腮紅會比粉狀來的更自然。這時記得眼妝要盡量簡單才不會搶掉頰彩的重點。

▲腮紅結合打亮技巧，自帶女神光。（圖／翻攝自instagram@jennierubyjane）

Jennie

她的撒嬌腮紅結合打亮，讓臉型變得更立體可愛，想要學她這麼做要抓準範圍下手，若你原本就是臉蛋豐腴女孩，打亮位置只要選擇中心點就好，打亮太多小心變浮腫。這樣的腮紅搭配顯色紅唇，立刻就自帶氣場。

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