髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」

▲混入一點活珊瑚橘的暖橘髮色，給人溫暖活力感受。（圖／翻攝自instagram@ssinz7、jessica.syj、hyunah_aa ）

2019年的年度代表色「活珊瑚橘」被炒得沸沸揚揚，暖橘色凸顯大自然的生命力，更讓人找回相處的溫度與緊密關係，好剪才團隊針對髮型設計領域，將活珊瑚橘融入流行髮色，提出3種顯白的橘調髮色建議，想變換髮色的你，一起來瞧瞧吧！

活力高明度：明亮玫瑰金x活珊瑚橘

以東方人的黑髮來說，要用永久性染膏達成百分之百相似的活珊瑚橘幾乎不可能，但如果將頭髮進行漂退2到3次，可以在麻金底色塗染上耀眼的玫瑰橘金色，就與活珊瑚橘色相似，會有著金色襯底與橘紅主色。泫雅就曾經頂著一頭吸睛、明亮版活珊瑚橘的髮色，整個人散發活力溫暖的氛圍。

甜美中明度：透光棕x活珊瑚橘

如果不喜歡將頭髮漂色，又想要能有明顯的色光，可以染上比棕色再更亮眼的中明度，在淺棕色或是淺奶茶色上增加飽和的橘金色，也能讓沒有漂過的頭髮透出顯眼的暖橘光，不僅可以增加臉頰好氣色、也可以讓整個人轉變成散發甜美、有朝氣的氣氛，女星朴信惠就曾經染過這個顏色，看起來更顯白！

優雅低明度：濃郁棕x活珊瑚橘

習慣染飽和深棕色的你，只需要在棕色調中加入橘金色素也可以讓髮色展現活力氛圍，暖橘色調的棕色跟往年流行的冷霧棕最大的差別在於，深棕色搭配暖橘光不僅能增亮膚色，也讓整個人展現既甜美優雅的氣質。總之，暖色調能展現出來的氛圍總是甜甜暖暖的，成為許多女星的第一選擇，潔西卡就曾經染過這個顏色呢！

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