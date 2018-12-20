比長髮時髦、比短髮多了女人味！女星們紛紛換上「鎖骨髮」

▲趙麗穎的鎖骨髮，引起大家紛紛仿效。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擁有一個適合自己的髮型，就像拿了張勝利入場卷。前一陣子女星一窩蜂將頭髮剪短，但短髮還是有點挑人的，如果不敢一次剪太短，不妨試試鎖骨髮吧！髮長接近鎖骨，進可攻退可守，想要造型或是綁起來都很容易，自然垂下的時候，更是非常迷人呢！

▲賈靜雯的髮型好減齡，連婚紗照也是以自然髮型上鏡。（圖／翻攝自賈靜雯微博）

1.微翹鎖骨髮

自然垂落的外翹髮很有女人味，不刻意造型的自然翹度，讓視覺年齡小了好幾歲。隨手撩撥，隨便都能散髮女神氣場，比起長髮的沒有精神，鎖骨微翹髮不僅有神，還帶著時髦個性，活用度更高！

▲半長不短的鎖骨髮，可個性也可甜美。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

2.空氣捲鎖骨髮

張鈞甯目前就是空氣捲鎖骨髮的最佳代表，慵懶的微捲很有自己的調調，搭配鬆柔的髮根，正是今年秋冬的主流。隨性的將頭髮側分，就很迷人。這髮型很推薦給髮量少的女生、捲度一上、秀髮相對蓬鬆，再也不擔心頭髮扁塌眉型了。





▲中分造型把趙麗穎的小圓臉也變成了鵝蛋臉。（圖／翻攝自趙麗穎微吧）

3.中分鎖骨髮

曾經有髮型師說過，中分是最能修飾圓臉的，只要一中分，女神氣場就能全開，兩頰旁邊的髮絲又能修飾兩側，可說是小臉的幕後功臣。不知你有沒有注意，很多日本女星都愛留著個髮型，簡單又能顯現優雅氣質，想要休閒或是正式都能隨心所欲。

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