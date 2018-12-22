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超高顏值讓鄉民暴動了！「最正星二代」游宇潼耍酷美出新高度

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▲▼,Eileen游宇瞳出席 香奈兒紅色工場快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲頂著高學歷與超標顏值，19歲游宇潼是未來閃亮的新星。（圖／記者張一中攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

游鴻明的女兒，有「最正星二代」之稱的游宇潼eileen，受邀出席香奈兒紅色工場派對，一身勁裝頂著歐美妝容，讓人差點認不出來。她說其實自己個性很Man，平常也愛做率性裝扮，今天的風格和她本人很接近。

▲▼Eileen游宇瞳專訪。（圖／記者張一中攝）

▲她透露自己最在意眼線，眼線是眼妝的靈魂。（圖／記者張一中攝）

游宇潼熱愛歐美妝容，對畫眼線特別有研究，她說眼線最重要的就是不能暈，所以她都用眼線液。眼線的角度學問也很大，像本身眼睛屬於細長型，眼尾就要往上勾，若是眼睛偏圓就建議向下拉，她偏愛深紅色唇彩，太少女的粉紅她沒辦法駕馭。平常她只需10~15分鐘就能完妝出門，重點放在眼線、遮瑕和睫毛膏，眉毛就沒那麼在意。

▲▼,Eileen游宇瞳出席 香奈兒紅色工場快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲仍是學生的她，星味可比人氣女星。（圖／記者張一中攝）

▲▼香奈兒紅色工場。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲香奈兒紅色工場處處都是網美打卡點。（圖／記者曾怡嘉攝）

和一般女生一樣，19歲的游宇潼聊到香奈兒眼睛盡是粉紅泡泡，她說今天從頭到腳的服裝飾品皆由香奈兒提供，無論是紅色指甲油、口紅、香水她都喜歡，紅色工場這個夢幻場景根本就是女孩的夢想。

▲▼ 游宇潼出席香奈兒紅色工場 。（圖／翻攝自instagram@eileenyoyoyoyo）

▲關注她的IG發現，她從小就美到大。（圖／翻攝自instagram@eileenyoyoyoyo）

談到之前數度登上表特版，她很謝謝大家的支持，而眾多網友紛紛留言認岳父，她說爸爸沒在看新聞，影響不大。近距離觀察，她的側臉和神韻像極了年輕時的周海媚，她笑說先前曾有大陸網友誤以為她是周海媚和游鴻明的女兒，令人哭笑不得。

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關鍵字：

游宇潼, 香奈兒, chanel
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