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高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！

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▲▼南韓最新整容範本NO.1高允真。（圖／翻攝自IG）

▲精緻小巧的五官湊在一起，美到飄仙氣。

記者曾怡嘉 / 台北報導 　圖 / 翻攝自instagram@ goyounjung

在南韓整容早不是新鮮事，一直以來整形診所的範本不外乎是宋慧喬、金泰希、朴敏英等人，沒想到近來卻大洗牌，模特兒高允真的臉竟成了理想NO.1，她的美不帶威脅感，精緻剛好的五官，更受大家的青睞。

▲▼南韓最新整容範本NO.1高允真。（圖／翻攝自IG）

高允真這名字有點陌生，她並非演員或歌手出身，目前是一位模特兒。南韓網友認為她不是那種第一眼會讓人驚豔的美女，她的五官稱不上完美，但合再一起就很舒服，畫上淡妝，精緻到像個娃娃。

▲▼南韓最新整容範本NO.1高允真。（圖／翻攝自IG）

細看她的五官，她沒有超深邃的雙眼皮、鼻樑、雙唇也並非100分，整形醫生還觀察到她的眼睛其實有一點點蒙古褶，但是眼型大小又恰到好處，可說是高標之上了。另外大家整型很愛動的鼻子，對照她的鼻子其實很小巧，寬度幾乎和眼距同寬，就醫生角度而言正是最完美比例，鼻樑也不會過高，不會讓人覺得距離感。

▲▼南韓最新整容範本NO.1高允真。（圖／翻攝自IG）

▲▼南韓最新整容範本NO.1高允真。（圖／翻攝自IG）

她不笑的時候，帶點厭世的高級感，笑起來鼓起雙頰又相當可愛。她唇形厚薄剛好，嘴角微微下垂，讓人覺得有點兇，但一笑開又甜美到讓人融化，這種反差萌連女生都被她融化。

▲▼南韓最新整容範本NO.1高允真。（圖／翻攝自IG）

更有許多人說她某個角度激似全智賢，五官和氣質看起來是有那麼一點像，頂著這張面孔在演藝圈闖盪，想必未來定會無可限量，一起期待她的發光未來吧！

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關鍵字：

高允真, 整容範本, 模特兒
fashion.net

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