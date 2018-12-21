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「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發

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▲▼單身過聖誕節更幸福。（圖／翻攝自Pinterest）

▲聖誕節單身也不錯，研究顯示單戀的快樂感勝過相戀。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

平常總大喊著單身萬歲，身邊有朋友相陪，即使沒有對象又如何？但每到了聖誕節孤單感總特別強烈，先別急著難過，根據研究顯示雖然戀愛有益身心，但是單戀的快樂感卻更強大。

牛津大學的心理學家Anna Machin是這樣解釋愛情的。她說：「愛情，在神經學的角度來看，就是腦中的『獎勵』，是一堆化學物質與多巴胺。」在戀愛時雙方大腦裡填充的就是多巴胺，這個俗稱「愉悅的化學物質」。多巴胺分泌的越多，愉悅感就越強烈。

▲▼單身過聖誕節更幸福。（圖／翻攝自Pinterest）

▲多巴胺分泌越多，幸福感就會越強。

她解釋不管是單戀或是相戀，只要有愛戀感覺，就會有多巴胺分泌，即使你的愛意沒有回報。腦內的「邊緣系統」一直被視為是負責情感的地方。在磁力共振下，戀愛中的人的邊緣系統十分活躍，而這情況在單戀者的腦內，也是差不多的。

根據科學家研究，因愛情產生的化學物質通常在一年內將會回到正常的狀態，讓你維持正常的生理狀況。戀愛可能有賞味期限，但暗戀可不同，因為我們總會編織太多美好想像，把單戀或暗戀美化。

研究兩性關係的學者更認為，單戀是人類進化的產物，它讓我們有空間想像，可能有一個更適合的選擇。

▲▼單身過聖誕節更幸福。（圖／翻攝自Pinterest）

▲別急著定下來，單戀或是暗戀有時候更美好。

就科學上的解釋來說，愛上一個人都是愉悅的，無關你有沒有那麼戀愛對象，單戀或暗戀也很好，或在粉紅泡泡裡讓你感覺不那麼孤單，甚至可加強自信。

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關鍵字：

聖誕節, 單身, 戀愛, 單戀, 暗戀
fashion.net

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