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王棠云嘆余文樂太粗心「換了唇色他也不知」

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▲▼王棠云出席 香奈兒紅色工場快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲王棠云穿著香奈兒2019 Cruise度假系列，一身亮麗出席紅色工場開幕派對。（圖／記者張一中攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

與余文樂結婚剛滿一週年，育有一子的王棠云，今晚以一身優雅現身香奈兒紅色工場開幕開幕派對。她透露平時最注重唇妝，漂亮唇膏能讓她展現好氣色，外出包包裡一定會放著護唇膏和2~3支唇膏才安心。

▲▼王棠云平時塗唇膏就可出門。（圖／翻攝自instagram@sarah9_23）

▲有了孩子之後，外出幾乎只塗淡淡唇膏打造氣色。（圖／翻攝instagram@sarah9_23）

問到老公余文樂最喜歡她塗什麼顏色唇膏？她說男生沒那麼細心，除非她換上橘色或是大紅色，老公才會驚覺她今天不一樣。私下的她偏好顯色度高的唇彩，因為生了兒子後就比較少畫眼妝，外出就是塗個唇膏，再刷上睫毛膏就可以出門。

▲▼王棠云專訪。（圖／記者張一中攝）

▲本人肌膚好到會發光。（圖／記者張一中攝）

為了香奈兒活動專程回台灣的她，前一晚特地濕敷化妝水急救，為的就是今天要美美的出席活動。肌膚偏乾又敏感，平常最注重保濕，不只是臉，身體肌膚也相當在意，她透露每天洗澡後一定全身塗身體乳，懷孕生完孩子後，為了不長妊娠紋，乳液塗得更兇了！

▲▼王棠云專訪。（圖／記者張一中攝）

▲模特兒出身的王棠云，本身就是個衣架子。（圖／記者張一中攝）

身穿中空襯衫亮相，她分享自己最近好像瘦了一點，因為家中沒有體重機，只能靠目測感覺，今天特別露出腰線來展現瘦身成果，對於目前的體態還算滿意，身形也靠著努力慢慢回到產前的標準。

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關鍵字：

香奈兒, 王棠云, 香奈兒紅色工場, chanel
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