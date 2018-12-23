fb ig video ETtoday search mobile

張韶涵的逆天小臉這樣來！戒「2樣食物」後，連膚質都變好了

> >

▲▼養生控張韶涵戒吃2種食物 。（圖／翻攝自張韶涵Angela Chang FB）

▲張韶涵靠著擇食讓自己狀態越來越好。（圖／翻攝自張韶涵Angela Chang FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星其實並非天生瘦，以前張韶涵也有嬰兒肥困擾，她日前在《小紅書》分享，若你覺得臉大、身體容易浮腫，建議停止吃麵包，並聊到持之以恆的擇食是很難的事情，但她戒了麵包和糖後，身體狀態和膚況都有大改變。

▲▼養生控張韶涵戒吃2種食物 。（圖／翻攝自張韶涵Angela Chang FB）

▲出道以來一直維持纖細身材。

張韶涵分享曾經她也是一杯咖啡裡，要放三包糖的人，但她現在喝咖啡是不加糖的。戒糖過程其實不輕鬆，因為人類大腦對糖有成癮性，戒糖後，她明顯感受身體一些變化，出油量變少，膚況也有變好，所以告訴自己必須堅持，當然偶爾也會例外會犒賞一下自己。

▲▼養生控張韶涵戒吃2種食物 。（圖／翻攝自張韶涵Angela Chang FB）

▲持續吃健康食物，膚況變好、腸道也變得健康。

除了戒糖，三年前也開始持續吃麥片，會吃麥片不是因為熱量低，而是因為它屬於高纖維食物。很多養生書籍都把膳食纖維稱作「腸道清潔工」，能幫助腸胃蠕動，減少腸道中垃圾和廢物停留時間，降低腸道疾病發生率。

▲▼養生控張韶涵戒吃2種食物 。（圖／翻攝自張韶涵Angela Chang FB）

▲參加好友阿嬌婚禮，好氣色不輸給新娘。

燕麥中含不可溶膳食纖維，在人體中不會被分解，對於預防便秘很有助益。像她常到處飛到各地工作，加上疲勞狀態其實很難排便。她早餐會盡量吃高纖維食物，平常也會帶著燕麥，沒時間吃飯就會煮一碗，搭配不同配料來吃，讓營養維持均衡。

▲▼養生控張韶涵戒吃2種食物 。（圖／翻攝自張韶涵Angela Chang FB）

▲超強毅力維持健康飲食習慣，難怪她真的完全沒老態。

儼然是養生專家的她，建議挑選鋼切燕麥，就是把原麥整粒切割成段，脫去不可食用的外殼，不做多餘的加工，能完整保留燕麥的麩皮、胚乳、胚芽這些營養物質。當然偶爾也會挑即食麥片來吃。她提醒挑選時記得查看原料表，如果有植脂末、白砂糖、麥芽糊精等成分就不要吃，這樣就不健康。她說，自從戒糖和用燕麥取代麵包後，能慢慢感受身體微妙的改變，這種感覺真的很奇妙。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

張韶涵, 養生, 燕麥, 戒糖
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

王棠云嘆余文樂太粗心「換了唇色他也不知」

「最正星二代」害怕少女粉紅唇色！19歲游宇潼耍酷讓鄉民暴動

高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！

少對男友森77！發火比熬夜更傷身　變胖、臉爛都是氣出來的！ 「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發 髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」 歐陽娜娜就愛「泥面膜」　同場加映5招要你越敷越美！ 比長髮時髦、比短髮多了女人味！女星們紛紛換上「鎖骨髮」 反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」 奧斯塔羅12星座一周運勢1224-1230　巨蟹感情穩定、水瓶金錢支出多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面