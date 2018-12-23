張韶涵的逆天小臉這樣來！戒「2樣食物」後，連膚質都變好了

▲張韶涵靠著擇食讓自己狀態越來越好。（圖／翻攝自張韶涵Angela Chang FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星其實並非天生瘦，以前張韶涵也有嬰兒肥困擾，她日前在《小紅書》分享，若你覺得臉大、身體容易浮腫，建議停止吃麵包，並聊到持之以恆的擇食是很難的事情，但她戒了麵包和糖後，身體狀態和膚況都有大改變。

▲出道以來一直維持纖細身材。

張韶涵分享曾經她也是一杯咖啡裡，要放三包糖的人，但她現在喝咖啡是不加糖的。戒糖過程其實不輕鬆，因為人類大腦對糖有成癮性，戒糖後，她明顯感受身體一些變化，出油量變少，膚況也有變好，所以告訴自己必須堅持，當然偶爾也會例外會犒賞一下自己。

▲持續吃健康食物，膚況變好、腸道也變得健康。

除了戒糖，三年前也開始持續吃麥片，會吃麥片不是因為熱量低，而是因為它屬於高纖維食物。很多養生書籍都把膳食纖維稱作「腸道清潔工」，能幫助腸胃蠕動，減少腸道中垃圾和廢物停留時間，降低腸道疾病發生率。

▲參加好友阿嬌婚禮，好氣色不輸給新娘。

燕麥中含不可溶膳食纖維，在人體中不會被分解，對於預防便秘很有助益。像她常到處飛到各地工作，加上疲勞狀態其實很難排便。她早餐會盡量吃高纖維食物，平常也會帶著燕麥，沒時間吃飯就會煮一碗，搭配不同配料來吃，讓營養維持均衡。

▲超強毅力維持健康飲食習慣，難怪她真的完全沒老態。

儼然是養生專家的她，建議挑選鋼切燕麥，就是把原麥整粒切割成段，脫去不可食用的外殼，不做多餘的加工，能完整保留燕麥的麩皮、胚乳、胚芽這些營養物質。當然偶爾也會挑即食麥片來吃。她提醒挑選時記得查看原料表，如果有植脂末、白砂糖、麥芽糊精等成分就不要吃，這樣就不健康。她說，自從戒糖和用燕麥取代麵包後，能慢慢感受身體微妙的改變，這種感覺真的很奇妙。

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