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昆凌少女姿態出席香奈兒派對　偏愛裸唇背後有原因

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▲▼昆凌出席 香奈兒紅色工場快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲昆凌少女感爆發，香奈兒紅色工場派對亮麗現身。（圖／記者張一中攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

昆凌一身俏麗出席香奈兒紅色工場派對，她最愛身上這套衣服，看起來年輕又帥氣。她說這個充滿紅色與香奈兒的時髦空間，完全是女生的夢想，有時間會再揪姊妹一起來逛。剛剛繞了一圈，她對有著N°5香水裝置的「紅色迴廊」特別有印象。

▲▼昆凌出席香奈兒紅色工場。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲她說紅唇是絕對不會出錯的搭配。（圖／記者曾怡嘉攝）

她的妝容重點放在透明紅唇，和化妝師討論想展現偏歐美感覺，髮型就像漫步在法國巴黎街頭般浪漫。她說雖然愛紅唇但卻不太常塗，因為很容易沾到牙齒，為了避免出糗平常還是塗裸色唇膏比較多。

▲▼王棠云,Eileen游宇瞳,昆凌,吳卓源,小樂出席 香奈兒紅色工場快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲小樂穿著女裝毛衣搭配絲巾也毫無違和感。（圖／記者張一中攝）

小樂透露平常也會選擇大尺寸女裝，像是今天身上中性的毛衣就很OK。一般人可能不敢全身紅，他建議可以選擇紅襪，或是塗上紅色唇膏，像他有時就會塗上偏紅色唇膏，再壓掉一點點，氣色會比較好。

▲▼孟耿如出席 香奈兒紅色工場快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲孟耿如越來越有時尚氣場。（圖／攝影張一中攝）

孟耿如非常喜歡香奈兒，她說如果結婚可以獲得品牌贊助會感動到落淚。這幾年她風格變得越趨成熟，開始懂得欣賞紅色，她認為紅色給人女強人、性感、熱情的感覺。像是她眼角就有上一點紅色眼影、嘴唇和指甲也都是以紅色呼應。

▲▼劉以豪出席 香奈兒紅色工場快閃店。（圖／記者張一中攝）

▲劉以豪讚嘆紅色工場內，處處是巧思。（圖／記者張一中攝）

劉以豪表示比較少使用紅色搭配，偶爾會以圍巾或帽子點綴，很喜歡自己身上的香奈兒別針，聽說價格不斐，笑稱還是用欣賞的眼光摸一摸就好了。

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▲▼ 香奈兒紅色工場。（圖／品牌提供）

香奈兒紅色工場

2018年12月22日（六）– 12月30日（日）11:00 ~19:00

華山1914文創園區 中4A紅酒作業場

台北市中正區八德路一段 1 號

關鍵字：

香奈兒, 紅色工場, 昆凌, 小樂, 孟耿如, 劉以豪
fashion.net

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