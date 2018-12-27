公開女星護唇絕活！Angelababy、張嘉倪「高級感霧唇」解密

▲學女星們這樣做，打造絕美霧唇一點都不難。（圖／翻攝自喜歡張嘉倪工作室、Angelababy微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

霧唇好美，和水光唇比起就是有種高級感，但呈現完美霧唇有難度，雙唇一乾荒，不只是卡色更會顯唇紋，聽聽女星都怎麼做，跟著學就沒錯！

▲愛美的大S根本是美妝行動字典。（圖／翻攝自騰訊視頻）

大S曾在節目中分享了一個「去嘴唇死皮」的方法，首先需要一杯的熱水，然後用棉花棒蘸熱水，稍微冷卻一下，塗抹在有死皮的地方，這樣死皮容易被棉花棒帶走，完全不會傷到嘴唇。

▲張嘉倪愛塗飽和霧唇，唇妝前的打底功夫很重要。（圖／翻攝自喜歡張嘉倪工作室微博）

張嘉倪私下愛好使用唇部精華，她會在睡前先塗一層厚厚的護唇膏打底，再塗上唇部精華或是唇膜，隔天早晨就會發現雙唇變得超水潤。

▲Baby的性感翹唇是女生的理想範本。（圖／翻攝自楊穎工作室微博）

Angelababy在塗唇膏前，一定會先塗一層護唇膏打底，就不擔心卡唇紋或是起屑，她分享用唇刷塗口紅，薄薄上一層就好，比較不顯乾燥。

唇部的角質堆積容易被忽視，有時候嘴唇脫皮或是唇膏上不了色，不是因為雙唇乾，是唇部角質堆積太多，專家建議用熱毛巾敷嘴唇，接著再使用唇部去角質產品，用指腹輕輕按摩，即可去除老廢角質，平均每周一次即可。

有了完美的基底，之後無論上哪款霧面唇膏，都會內建高級感，下次上妝前不妨試試看吧！

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