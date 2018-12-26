踢走勁敵石原里美　北川景子獲選日雜「最想變成的容顏」NO.1

▲冷冽氣質讓北川景子在一片女星中突出重圍。（圖／翻攝自北川景子的粉絲聯盟、日雜GINGER ）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本美容雜誌《美的》讀者票選出爐，2018年「最想變成的容顏」大獎由北川景子拿下，踢走蟬聯3年冠軍的石原里美，另一獎項「最想擁有的髮型」也由北川獲得，讓又酷又美的她人氣再獲新高。

▲北川從先前的甜美風一路進化到現在的大人味優雅。（圖／翻攝自日雜GINGER）

北川景子的美麗早已毋庸置疑，她在日本一直有「正統派美女」封號，意指不論哪個角度看都是大美女。自從她2016年下嫁給日本知名男星Daigo後，人氣不跌反升，日劇一檔接一檔，繼先前《房仲女王》收視開紅盤後，續集《房仲女王的逆襲》將於明年第一季開播。

▲擁有讓女性都稱羨的精緻小臉。（圖／翻攝自北川景子的粉絲聯盟）

對於今年同時獲得雙獎項，北川景子謙虛表示愧不敢當，同時也感到相當榮幸。她說這個獎盃很有份量，讓她感受到這個獎項的重量。她期許自己2019年能繼續努力，希望稍微有點屬於自己的時間，學一些東西來充實自己。

▲她的美肌秘訣就是保濕、保濕、保濕。（圖／翻攝自北川景子粉絲聯盟微博）

在最新出刊的日雜《美的》中，也分享了她的獨門美膚秘訣。她說：「要注意保濕，不要乾燥。我每天都很注重肌膚護理，不論在後台或是移動的車裡，都會使用攜帶型加濕器，只要待的地方都一定要保持濕潤。」

她又是如何維持美麗秀髮呢？她表示洗澡之後，不要讓頭髮一直濕著，吹乾頭髮前會抹一些精油或是乳霜打底。她很常去美容院護髮，頭髮長的時候，10天會去一次，現在頭髮比較短，基本上大約20天會去一次。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App