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矮個也能變名模！學鄧紫棋「露出腰線」　157也能穿出175氣場

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▲▼ 鄧紫棋矮個子女孩穿搭範本（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

▲鄧紫棋瘦身有成後，穿搭技巧也跟著大大提升。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

鄧紫棋自從瘦身成功後，可說是美出新高度，身高僅157cm的她，每每現身都有著強大名模氣場。若你有關注她的微薄，更會發現她的日常Look也很時髦，幾乎成了矮個子女孩的穿搭教科書。甩開「時尚災難」的過去，看看她如何一步步走向時髦之路！

▲▼ 鄧紫棋矮個子女孩穿搭範本（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

精簡髮型不拖垮比例

通常嬌小女孩穿這種半長不短的大衣總會GG，但鄧紫棋卻成功駕馭，除了踏著著萬年不變的黑色厚底鞋外，她更將頭髮梳成清爽造型，搭配垂墜耳環強化上身份量，遠遠望去就是完美比例。

▲▼ 鄧紫棋矮個子女孩穿搭範本（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

要穿長洋裝，記得長度要嘗過腳踝，這樣的蓋腳設計反而能拉長身形，挑選讓腰線明顯的馬甲設計，打造出腰下全是腿的錯覺。

▲▼ 鄧紫棋矮個子女孩穿搭範本（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

「高腰直條紋」欺騙視覺

這款連身褲同樣是強調腰線，搭配著細細的直條紋圖案，讓人有「長高」的視覺感，連身褲和拖鞋都選同色調，也不會有切割截短比例的問題。

▲▼ 鄧紫棋矮個子女孩穿搭範本（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

掌握上合下鬆原則

私下的她喜愛酷酷的女孩造型，瘦身有成的她也常露肚，藉此拉高身形比例。原來小個子也能穿垮褲，謹記上合身下寬鬆原則，就不會出錯。

▲▼ 鄧紫棋矮個子女孩穿搭範本（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

貼腿牛仔褲拉長腿型

衛衣搭配牛仔褲也是她很愛的裝扮，即使穿上球鞋也不顯矮。穿搭秘訣在於牛仔褲選強調腿型的貼身褲型，展現鉛筆腿優勢，衛衣也不要過長，就不怕看起來被切割成五五身。

▲▼ 鄧紫棋矮個子女孩穿搭範本（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

側面開岔微露肌膚

這件洋裝厲害了，側開設計藏著大心機，看上去很露，卻也什麼都沒露，完全展現175cm的既視感，完全就是「胸下就是腿」的最佳範本。

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關鍵字：

鄧紫棋, 穿搭
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