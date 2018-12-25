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37歲宋慧喬發狠瘦出新高度！靠豆腐、檸檬水穩坐女神寶座

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▲▼宋慧喬瘦出新高度。（圖／翻攝自suecomma Bonnie、instagram@suiwhasoo_official）

▲宋慧喬發狠瘦身變得更年輕。（圖／翻攝自instagram@sulwhasoo_official、Suecomma Bonnie）

記者曾怡嘉 / 台北報導

宋慧喬和朴寶劍主演的《男朋友》收視屢創佳績，而劇外喬妹的顏值也攀上顛峰，37歲的她，完全甩掉嬰兒肥，站在相差12歲的朴寶劍旁竟毫無違和感。先前她也曾對媒體表示，接演這部戲之前很緊張，為了更上鏡，她必須努力瘦身才能達到最佳狀態。

▲▼宋慧喬瘦出新高度。（圖／翻攝自suecomma Bonnie、instagram@suiwhasoo_official）

▲小象腿變鉛筆腿花了多大的努力。（圖／翻攝Suecomma Bonnie）

其實宋慧喬從出道以來一直為嬰兒肥所苦，還有她粗粗的小腿，一直都是媒體茶餘飯後的話題。隨著年紀增長，臉蛋消風，原本漂亮的五官更顯精緻。她在最新代言的鞋子廣告中，穿著熱褲短裙大曬美腿，勻稱白皙的腿部讓人讚嘆，這真的是37歲該有的狀態嗎？

▲▼ 宋慧喬瘦出新高度。（圖／翻攝自kyo1122）

▲依偎在老公宋仲基旁，根本像個少女。（圖／翻攝自instagram@kyo1122）

她曾公開分享過她的減重方式，豆腐和檸檬水是她減重成功的大功臣，她早午餐都會正常吃，但會避開熱量高的食物，重點放在晚餐，晚上只吃豆腐或其他低熱量高纖食物，像是雞蛋和黃豆。晚餐只吃八分飽，盡量在控制自己在晚上6點之前吃完。

▲▼ 宋慧喬瘦出新高度。（圖／翻攝自kyo1122）

▲每天喝足夠的水分，促進體內循環。（圖／翻攝自instagram@kyo1122）

除了豆腐，南韓媒體更曝光她的減重秘技秘密檸檬水，檸檬水能幫助清潔腸道，幫助快速排出體內毒素，營養師卻表示，檸檬水沒有直接減重的作用。喝檸檬會瘦有可能是檸檬的味道能增加喝水的慾望，而多喝水的確能有效清除體內毒素，甚至還有美顏的功效。

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關鍵字：

宋慧喬, 瘦身
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