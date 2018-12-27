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大吃澱粉、深夜運動　李毓芬「非典型瘦身」養出細腿雪乳

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▲▼ 李毓芬瘦身。（圖／翻攝自李毓芬IG）

▲李毓芬長年維持44Kg，全因她全年無休的運動。（圖／翻攝自李毓芬IG，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

訪問過許多女星的瘦身之道，不外乎是忌糖、過了晚上6點不吃飯，甚至只喝蔬菜湯，但李毓芬不一樣，她說她天天吃米飯，看到想吃的都吃一點，瘦身不要矯枉過正，意志力才是成功的關鍵。

▲▼ 李毓芬非典型瘦身。（圖／翻攝自李毓芬IG）

▲▼ 李毓芬非典型瘦身。（圖／翻攝自李毓芬IG）

▲兩張性感IG自拍照，讓網友們暴動了。

李毓芬分享，她是易胖體質，只要幾天不運動，從臉和大腿都就以看出來，不過只要動起來後，臉和腿也是消得最快。多年運動早已成為她的習慣，每周最少兩次，主要是練腰和屁股這兩塊，屁股真的要練才會有，而腰部是她常露出來的地方，更需要細心維持。

▲▼ 李毓芬非典型瘦身。（圖／翻攝自李毓芬IG）

▲除了運動，她也坦言在保養皮膚方面花了不少金錢時間。

晚上10點可能有人已經在睡美容覺了，但她這個時間才要去健身房運動，晚上她精神好，瘦身成效更為顯著。她通常運動前會在家先吃一點東西墊肚子，運動完後會吃優質澱粉和富含良好蛋白質的肌肉。她說想吃的都可以吃，但淺嚐幾口就好，她分享少量多餐就可瘦下2kg。

▲▼ 李毓芬非典型瘦身。（圖／翻攝自李毓芬IG）

▲連手上的蝦子都是優秀的蛋白質呢！

為什麼說她非典型瘦身呢？因為她不太忌口，像是米飯她可以天天吃，如果想吃甜點就放棄澱粉，若已經吃飯、吃麵了，那麼就不碰甜點或含糖飲料，降低熱量攝取。簡單來說，澱粉和蛋糕只會擇其一。

▲▼ 李毓芬非典型瘦身。（圖／翻攝自李毓芬IG）

▲瘦又有胸的身材，全靠意志力維持

擁有32C美胸的她，之前積極瘦身讓胸部也縮水了，後來她便從飲食下手，開始多吃膠質食物，像是雞皮、豬皮和豬腳，補充膠質讓胸部肌膚更飽滿，以前瘦身可能只吃水煮雞胸肉，現在偶爾會吃帶皮雞肉補足膠質。

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