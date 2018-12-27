用到最後一滴！Melvita美容油進化「筆尖滴管」，使用更便利

▲最新的筆尖滴管設計，讓用量滴滴精準不浪費。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

秋冬美容油保養正夯，以植物油起家的Melvita在瓶口設計再進化，改善手油油還要旋開瓶蓋的不便利，以及用量不好控制的缺點，全面更新為筆尖滴管，以消費者角度出發。

▲新款的筆尖滴管設計概念等同橄欖油油嘴，目的都是方便控制油量。（圖／翻攝自Pinterest）

最新的筆尖滴管設計，靈感來自古代歐洲鵝毛筆，臉部保養用量需求較少時可精準取用所需用量滴數，當身體保養時需要塗抹的範圍增加，則可運用鵝毛筆書寫的原理，輕滑畫出植物油在肌膚上。

有別於傳統壓頭，產品用到最後導管就無法吸取，創新滴頭的設計更可確保植物油用到最後一滴。

▲Melvita 杏桃油 50ml 售價1,180元。

美容油系列除了全面更新設計外，2019年即將加入杏桃油新成員，它能滋潤疲憊，趕走亞洲女性最討厭的倦怠暗沉和蠟黃感，在新的一年臉蛋白裡透紅綻放開運光。

▲不只臉部使用，也可當作指緣油。

同場加映

臉部油保養3種用法



1.美容液混單方油

這是最受消費者喜愛的油水混搭法，針對台灣天氣與多數臉部膚質而設計的用油方式，搭配保養步驟使用，能軟化修護，重建皮脂膜健康。

2.油面膜急救法

每週一次，取 6~10 滴於手中，接著以指尖溫和的彈壓全臉，停留10分鐘後以溫熱敷巾按壓並拭去殘留在表層的油，可即時修護疲憊肌膚。

3.自製「眼膜」

將化妝棉滴上幾滴酪梨油，搭配花粹，輕敷在眼睛上，讓雙眼獲得休息及修護。

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