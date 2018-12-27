fb ig video ETtoday search mobile

用到最後一滴！Melvita美容油進化「筆尖滴管」，使用更便利

> >

▲▼melvita美容油更新設計。（圖／品牌提供）

▲最新的筆尖滴管設計，讓用量滴滴精準不浪費。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

秋冬美容油保養正夯，以植物油起家的Melvita在瓶口設計再進化，改善手油油還要旋開瓶蓋的不便利，以及用量不好控制的缺點，全面更新為筆尖滴管，以消費者角度出發。

▲▼melvita美容油更新設計。（圖／品牌提供）

▲▼melvita美容油更新設計。（圖／品牌提供）

▲新款的筆尖滴管設計概念等同橄欖油油嘴，目的都是方便控制油量。（圖／翻攝自Pinterest）

最新的筆尖滴管設計，靈感來自古代歐洲鵝毛筆，臉部保養用量需求較少時可精準取用所需用量滴數，當身體保養時需要塗抹的範圍增加，則可運用鵝毛筆書寫的原理，輕滑畫出植物油在肌膚上。

有別於傳統壓頭，產品用到最後導管就無法吸取，創新滴頭的設計更可確保植物油用到最後一滴。

▲▼Melvita 2019推出杏桃油。（圖／品牌提供）

▲Melvita 杏桃油 50ml 售價1,180元。

美容油系列除了全面更新設計外，2019年即將加入杏桃油新成員，它能滋潤疲憊，趕走亞洲女性最討厭的倦怠暗沉和蠟黃感，在新的一年臉蛋白裡透紅綻放開運光。

▲▼melvita美容油更新設計。（圖／品牌提供）

▲不只臉部使用，也可當作指緣油。

同場加映

部油保養3種用法


1.美容液混單方油

這是最受消費者喜愛的油水混搭法，針對台灣天氣與多數臉部膚質而設計的用油方式，搭配保養步驟使用，能軟化修護，重建皮脂膜健康。

2.油面膜急救法

每週一次，取 6~10 滴於手中，接著以指尖溫和的彈壓全臉，停留10分鐘後以溫熱敷巾按壓並拭去殘留在表層的油，可即時修護疲憊肌膚。

3.自製「眼膜」

將化妝棉滴上幾滴酪梨油，搭配花粹，輕敷在眼睛上，讓雙眼獲得休息及修護。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

melvita, 美容油, 杏桃油
fashion.net

熱門文章

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

酸甜滋味撲鼻來！GLAMGLOW這次把百香果變成晚霜了

HOT・Stuff／2018全球公認爆紅小眾包STAUD　狠甩大牌精品

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

NIKE「黃金施華洛世奇水晶鞋」　狂噴奢華光芒閃瞎路人

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

37歲秦嵐禮服裙襬開到腰　網友盛讚「美得讓整個世界黯然失色」

兒童小沙發「像被媽媽抱」　聯名《怪獸電力公司》毛怪時髦可愛

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

ET Fashion

推薦閱讀

踢走勁敵石原里美　北川景子獲選日雜「最想變成的容顏」NO.1

矮個兒變名模！學鄧紫棋「露出腰線」　157也能穿出175氣場

韓星瘋什麼？Jennie、秀智都換上可愛軟萌的「撒嬌腮紅」

張韶涵的逆天小臉這樣來！戒「2樣食物」後，連膚質都變好了 王棠云嘆余文樂太粗心「換了唇色他也不知」 「最正星二代」害怕少女粉紅唇色！19歲游宇潼耍酷讓鄉民暴動 高允真是誰？擊敗A咖女星，她的美貌成為南韓最新整容範本！ 少對男友森77！發火比熬夜更傷身　變胖、臉爛都是氣出來的！ 「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發 髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面