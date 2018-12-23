女神也曾經爛臉冒痘？天心膚況逆轉，全靠「自然美」神助攻

▲天心今天以美麗大使身分，亮麗現身東森自然美大直旗艦店。（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

天心以一身希臘女神裝扮，優雅出席東森自然美大直旗艦店剪綵活動，43歲的肌膚近看竟然好到可掐出水，歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡，究竟她是如何辦到的？

▲肌膚底子好，彩妝只需要淡淡的就很美。（圖／記者李毓康攝）

別以為她皮膚一直那麼好，其實剛出道也經歷過一段肌膚亂長東西的日子，那時候媽媽就帶著她到自然美做臉，美容師教她如何卸妝、洗臉和怎麼正確上保養品，她的美容保養概念都是那時學來的。

▲43歲有著這樣的膚質身材，全靠努力保養。（圖／翻攝自天心FB）

天心分享保養沒辦法速成，好的膚況必須長時間經營，除了平時做好日常保養，更建議找信賴的美容中心幫忙維持。保養從不只是表面工夫，而是身心靈一起提升。她笑稱美容師其實很像醫生，光是按身體就能知道你哪裡需要加強，就像她常拿手機，腋下一按就痠，美容師就會提醒她這裏需要多按，所以她在家有事沒事就會拍打自己，幫助促進循環。

▲她分享保養就是她和自己對話的最好時刻。（圖／翻攝自天心FB）

聊到保養技巧，她最重視的就是清潔，眼唇會使用眼唇卸妝液，臉則是會挑選溫和的卸妝乳，她提醒洗臉的水不要太熱，做好清潔後接著就是化妝水、乳液和敷臉，她早就把保養當作一種習慣，只需3~5分鐘就可完成。

為了維持完美體態，最近也加入運動行列，每周2次飛輪，至少踩40分鐘，或是快走、散步能夠排汗，幫助把體內髒東西帶出去，她認為有動就可以開心吃，除了忌吃炸的食物，其他一率來者不拒，她笑說如果不吃會很躁鬱。

▲除了外在保養，維持心情愉快也是美肌的不二法門。（圖／翻攝自instagram@skyheart1111）

雖然老公誇她素顏漂亮，仍坦言這個年紀肌膚最怕乾，秋冬塗抹乳霜絕對不能馬虎，如果去韓國找老公，出門絕對會厚塗乳霜再戴上口罩，避免冷風吹襲。而在台灣3~4天就會敷一次臉，保養不能臨時抱佛腳，她不要求回春逆齡，只求能延緩老化。當然每天都要留意自己的膚況，當肌膚不穩定時，她就會提醒自己要吃清淡點。

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