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伊能靜：50歲也要愛美如命的老去　網：不被年齡設限、喜歡你！

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▲▼伊能靜正能量金句。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲現在的伊能靜有著幸福婚姻，還有個可愛女兒。（圖／翻攝自伊能靜微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

伊能靜明年就要滿50歲了，和哈林離婚之後，感情各自精彩。這個歲數卻又維持著少女狀態，她的一舉一動總是備受爭議。日前她深夜在微博暖心告白，她說生活是自己過，你要相信通過努力，就能擁有想要的生活，為大家整理伊式金句，分享給正迷惘的你。

▲▼伊能靜正能量金句。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲她不害怕老去，但也要優雅的老去。

愛美並不代表害怕老去

愛美的人，一生為美奮鬥不懈，這絲毫不影響優雅的老去幾個字，能為自身努力的人，本身就是優雅而抵禦時間的，愛美不代表害怕老去，把兩者畫上等號的人，是因為他們對於老去的詮釋是老且必須皺。

▲▼伊能靜正能量金句。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲和女兒小米粒一起，看起來根本就像姐姐。

我喜歡自己此刻年齡，不認同老只有一種方式

我50歲了，我從不迴避也不害怕，我會帶著我從小愛美如命的個性老去，永遠是清寒的學生時期，看到第一塊蕾絲布，被陽光照射時，那種透亮的心情。

▲▼伊能靜正能量金句。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲感情不要心急，總會遇到適合你的那個人。

遇不到對的人的姑娘，要勇敢堅持

看過太多在婚姻裡沒有自由，進退兩難的姑娘，我真心祈禱，女性能知道單身也是一種選擇。

▲▼伊能靜正能量金句。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲她50歲活成30歲，全靠自我飲食控制與運動。

不要過別人給你的貼的一生

如果有人告訴你，你是大多數的女性，你只能如何如何，那是她自己做不到，活的太小，你只管活出自己就好，找到你能力範圍裏最大的自由和自主。

▲▼伊能靜正能量金句。（圖／翻攝自伊能靜微博）

▲女孩們不管現狀如何，你都值得擁有一段幸福的關係。

要相信透過努力，就能擁有想要的生活

擁有想要的生活，與財富無關，和自由有關。我總是告訴身邊的人，你知道自己有選擇權就是自由。不是我窮我不能、我老我必須、我的年紀不得不結婚。你是新時代的孩子，你也許不富有但可以內心豐富，閱讀、下廚、用不需付費的網路充實知識，這些都不需要有錢，卻可以讓生命立體。


很多很多愛與光，希望我這個從小沒鞋穿，五十歲還沒啥皺紋，永遠被女人爭議的女人，能给你做自己的勇氣。而網友看過這篇文章紛紛大讚：「這才是一個女人該有的樣子，活出自己、活出價值，不被年齡設限，喜歡你。」

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關鍵字：

伊能靜, 正能量金句
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