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網友敲碗成真！這款限量粉底熱賣到變成常賣，連PONY都被圈粉

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▲▼雅詩蘭黛推出粉保濕粉底精華。（圖／翻拍自IG、YOUTUBE頻道）

▲南韓彩妝大神PONY在她的彩妝頻道大讚這款粉底的水光感。（圖／翻攝自SyndromePONY Youtube頻道、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

還記得雅詩蘭黛先前推出的粉保濕雙效粉底精華和氣墊粉餅嗎？它以超強保濕光澤稱霸各大美妝平台，一用過就再也離不開，更多網友開始擔心限量推出以後買不到怎麼辦？品牌聽見大家聲音，將限量品變成了常賣品，2019年1月正式推出粉保濕粉底精華。

▲▼雅詩蘭黛推出粉保濕粉底精華。（圖／翻拍自IG、YOUTUBE頻道）

▲出色的光澤又有中上等級遮瑕，一次推出6色供你選擇。（圖／翻攝自instagram@manzzi_p）

雅詩蘭黛粉保濕訂製系列於大陸、南韓上市皆擁有驚人佳績，更被網友譽為「一生摯愛乾肌救星」。

連彩妝大神PONY試用後都被圈粉，她說她個人冬季偏好粉霧妝感，但霧面底妝在秋冬可是備受考驗，這瓶粉底液她特別喜愛它的保濕力，持妝力更意外的好。優秀的光澤度更成為南韓模特兒和女星們的心頭好，甚至擁有「Celebrity’s Foundation」的美名。」

▲▼雅詩蘭黛推出粉保濕粉底精華。（圖／翻拍自IG、YOUTUBE頻道）

▲ESTEE LAUDER 粉保濕訂製粉底精華SPF20/PA+++ 售價1,950元。（圖／品牌提供）

肌膚乾燥起屑、底妝不服貼等等困擾，讓大家在換季時特別注重底妝保濕力。

粉底內含高濃度保濕精粹，其中封藏「沙漠王者」復活草，即使乾燥狀態下放置50年 ，枯死的狀態只需要1滴水，即可迅速恢復生機，能有效造水、補水與鎖水，一抹水潤粉底，立即拯救換季時刻肌膚乾燥起皮、不服貼的困擾，讓肌膚像隨時喝飽水般水潤光澤。

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關鍵字：

estee lauder, 雅詩蘭黛, 保濕, 粉保濕
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