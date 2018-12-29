最萌小豬尾巴躍上瓶身　2019新年限量版青春露來了！

▲倪妮和流線小豬瓶身一起比時髦。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

迎接新的一年到來，SK-II特別推出2019 青春露新年限量版，瓶身以豬年為主題，採用大膽的現代風格，以鮮明活潑的霧面紅色為主調，搭配玩趣的曲線環繞整體設計。捲曲的線條尾端巧妙延伸，寓意新春的開始。

▲2019青春露新年限量版 230ml 售價5,880元。2019年1月1日全台上市。（圖／品牌提供）

來自豬年的設計靈感，SK-II青春露「小豬瓶」以微霧光澤的紅瓶身襯托出俏皮的「小豬尾巴」的時尚新風貌。活潑大膽、不規則的圓圈設計，率性、不拘小節的圖樣環繞，打造出新春豬年第一款最時尚的收藏必買限量款。





▲青春露大走年輕化，近期都在瓶身設計大作文章。（圖／品牌提供）

SK-II最賣萌的青春露新年限量版-「小豬瓶」，以「小豬尾巴」帶來幸運並開啓嶄新的春節全新風貌，在新年開端，好好寵愛自己，隨時保持晶瑩剔透擁有最佳狀態，開啟新年新氣象，迎接美好新生活。

▲經典入門組新年限量版 售價2,900元。（圖／品牌提供）

一次擁有 SK-II 四大明星商品，清潔、修護、 滋潤三步驟輕鬆完成。首推富含 90% PITERA™ 的經典不敗產品—青春露 (75ml)，組合內搭配「活膚卸妝蜜 (15g)」、「柔膚潔面乳 (20g)」以及「R.N.A.超肌能緊緻活膚霜（輕盈版） (15g)」。四款明星商品搭配使用，能發揮最大保養功效，讓妳的肌膚變得更緊緻、柔嫩、煥發動人光采。

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