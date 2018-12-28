台中「海豹蛋糕」紅到日本！　網友崩：可愛到根本切不下去

▲日本網友在twitter上分享台灣吃的海豹蛋糕，引起廣大討論。（圖／翻攝自twitter@hakuhime_）

記者曾怡嘉 / 台北報導

吃完正餐，總要來個甜點才完整，好多甜點控甚至跑到日本朝聖，但最近卻有個台灣的海豹蛋糕紅到日本去，日本網友分享了一張純白肥美的海豹蛋糕照片，他說：台灣這款造型蛋糕真的太厲害，希望日本也可以販售。

▲名為海寶的海豹，圓滾滾的身體真是太可愛。（圖／翻攝自耕者有其甜FB）

經過查明，原來這超可愛的海豹蛋糕來自台中名店耕者有其甜，看似在發懶的海豹造型、裡面其實是檸檬柳橙慕斯口味，有著酸甜的檸檬果肉和檸檬餡，蛋糕體則是檸檬蛋糕，吃起來爽口不膩，可說是蛋糕界的網紅。

▲可愛造型讓人捨不得動手切開。（圖／翻攝自耕者有其甜FB）

栩栩如生的海豹造型，店家取名為「海寶」，看它側躺在那的可愛懶惰樣，真的不忍心吃掉它。日本網友分享，店家會附上蠟燭，你可以插到任何你想插的部位，網友插在海豹的屁屁上，卻被許多人笑說：「怎麼像打針一樣？」

▲店內的小白兔、沙皮狗造型蛋糕也都是熱賣商品。（圖／翻攝自耕者有其甜IG）

除了海寶，店內還有更多可愛造型蛋糕，像是小白兔造型的兔寶，還有沙皮狗造型的來福，踏進店內，看見它們一隻隻趴在那裏，真的超療癒，而這些蛋糕價格更是平易近人，定價280~420元不等，有機會來台中一定要朝聖一下！

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