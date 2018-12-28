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揮別9年水煮餐！蔡依林「改變飲食」吃飽又能瘦得美美噠

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▲▼蔡依林瘦身飲食。（圖／翻攝自蔡依林FB、IG）

▲近年來蔡依林靠基礎代謝減重，飲食解禁。（圖／翻攝自蔡依林IG）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星為了上鏡，瘦即是美，為了要減重可說是無所不用其極，蔡依林就曾表示她出道前幾年都過著水煮餐生活，雖然成效快，但卻瘦得不美也不快樂，直到找到正確飲食法，才有現在這般的理想狀態。

▲▼蔡依林瘦身飲食。（圖／翻攝自怪美的MV）

▲《怪美的》MV中有一幕反諷她出道時只吃水煮青菜。（圖／翻攝自怪美的MV）

剛出道時為了甩掉嬰兒肥，蔡依林開始實行無味飲食法，就是吃的每一樣食物都要過水，就這樣吃了9年的水煮餐，進食彷彿已變成例行公事，直到遇到現任營養師，開始不刻意節食，三餐定時均衡，讓她開始越吃越結實，不僅氣色變好，心境也更開闊。

▲▼蔡依林瘦身飲食。（圖／翻攝自蔡依林FB、IG）

▲現在不忌口，以健康吃飽為出發點。（圖／翻攝自蔡依林FB）

現在三餐都會吃，而且一定會吃「早餐」，身體疲倦的時候還會以雞精來補身體。她曾分享過，澱粉、優質蛋白質和蔬菜是一天中很重要的營養成分，幫助維持身體代謝，好的澱粉搭配優質蛋白質，能讓運動效果更加乘。

▲▼蔡依林瘦身飲食。（圖／翻攝自蔡依林FB、IG）

▲現在的她瘦得更精實、更漂亮。（圖／翻攝自蔡依林FB）

飲食方面唯一忌的是蛋製品，因為她體質對蛋過敏，現在就連她親手做的蛋糕都朝無蛋方式製作，她說過其實對成年後的女生，吃蛋反而營養過剩不健康。
肚子餓的時候會選擇堅果，當作零嘴。烹煮魚、肉，蛋奶、豆類等營養食材時，加熱不要超過20分鐘，不然營養素會被破壞，反而加重身體負擔。

▲▼ 蔡依林瘦身飲食。（圖／翻攝自蔡依林IG）

▲除了喝水，私下她也很愛喝檸檬水。（圖／翻攝自蔡依林IG）

除此之外，就是要喝足夠的水份，一天需要喝足1800~2000cc，若身體沒有足夠水份，反而會導致水腫。晚上9點後盡量不要喝水，幫助維持睡眠品質。
 

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關鍵字：

蔡依林, JOLIN, 瘦身, 飲食
fashion.net

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