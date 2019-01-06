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全球6秒賣出一罐！Kiehl's冰河醣神霜全新升級，價格不變

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▲▼ Kiehl`s保濕乳霜全面升級。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲超出期待的保濕力，輕鬆成為2018專櫃乳霜銷售冠軍。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2019年，契爾氏（Kiehl's ）秉持安全又有效的信念，將旗下明星商品冰河醣蛋白保濕霜全新升級，輕盈質地不變，將保濕修護同步提升，成分無添加酒精、香料、色素、PARABENS防腐劑，溫和不刺激。

▲▼ Kiehl`s保濕乳霜全面升級。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲質地輕盈不油膩，是許多混合、油肌女孩的愛用神霜。

Kiehl's的經典品不勝枚舉，其中「冰河保濕系列」更是家喻戶曉、口碑NO.1的保濕暢銷系列，又以冰河醣蛋白保濕霜最受歡迎，卓越的保濕力，質地輕盈不黏膩，讓它創下全球6秒賣出一罐的紀錄。

2019年，這款明星商品全面升級，擁有來自南極的「冰河醣蛋白」能完美達到補水與鎖水功效，以及萃取自橄欖的「植萃角鯊烷」，其親膚性高完美修護肌膚屏障，並提供24小時極效保濕功效，成分和以往比起也更加溫和。

▲▼ Kiehl`s保濕乳霜全面升級。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Kiehl's 冰河醣蛋白保濕霜 50ml 售價1,350元。

「冰河醣蛋白保濕霜」一瓶多用法

日常使用：取用3-5顆米粒大小的量，點在臉頰與下巴處，由臉頰開始均勻塗抹，最後再帶到T字部位。

晚安面膜：厚敷擦於全臉，加強塗抹於較乾燥部位， 立即急救乾荒肌，一覺醒來，肌膚超水嫩。

粉底霜DIY：將適量乳霜與粉底液均勻混合，再塗抹於臉上，可增加粉底液保濕與服貼度。

按摩霜DIY：取適量乳霜與2-3滴精露均勻混合，用掌心加壓回溫後，由下往上按摩臉部。

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關鍵字：

保濕, 保濕霜, kiehl's
fashion.net

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