天蠍秒回訊息、水瓶再晚也不累　12星座「這樣做」代表喜歡你

▲正確解讀他的心，新的一年談場戀愛吧！（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

記者曾怡嘉 / 台北報導

友達以上戀人未滿，想要表白卻又不知道對方心思。曖昧階段就是一場愛情攻防戰，只要判讀錯誤就會讓這段關係無疾而終。到底他對我有沒有意思？其實從12星座時聊天的態度，就可看出端倪。

牡羊座

牡羊本來就很健談，如果你說一句，他會回應你十句，努力把場子炒到最熱就是他喜歡你的表現，如果聊到冷場，那麼就代表他根本不想和你進一步。



金牛座

個性沉悶的金牛，比較無法用回話來判定，但若他願意主動和你聊天，又或是迅速回應你時，就代表他對你有好感。

▲靜靜的陪伴守護也是一種愛的表現。（圖／翻攝自tvN IG）

雙子座

當他喜歡你時，巴不得把所有事情都和你分享，即使難過的事情也會毫無保留的向你傾吐，希望可以得到你的安慰。

巨蟹座

巨蟹比較活在自己世界裡，或許他不會常常回覆你訊息，但當你發現他會在你臉書按讚，又或是在IG上點愛心時，就代表他有點喜歡你。

▲獅子總希望幫自己維持完美形象。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

獅子座

獅子喜歡在愛的人面前逞強，總是報喜不報憂，想要把最完美的一面呈現給對方看。若他會向你訴苦，代表他可能只是把你當成普通朋友看待。

處女座

喜歡你但卻不會秒回你，而是仔細思考該怎麼回訊息。當你發現他秒回或是敷衍回應，代表他其實不重視你。

天秤座

天秤只會把耐性和溫柔留給喜歡的對象，當他在意你時，會把你當成小孩子，當你心情不好他也會耐著性子哄你。

天蠍座

工作第一的天蠍座，若是他在忙碌工作之中還會秒回訊息的話，代表你在他心中佔著重要位置。

▲射手不放過任何一個可以拉近彼此距離的機會。（圖／翻攝自tvN IG）

射手座

對喜歡的人會採取主動攻勢，LINE上各種噓寒問暖，會找各式話題和你聊，絕對不會讓冷場事情發生。

摩羯座

不苟言笑的魔羯，在喜歡的人面前會變得幽默可愛，可愛到你會以為他被盜用帳號，當他總是用可愛表情貼圖回應你時，代表你是他的菜。



▲平常愛喊累的水瓶，有你在旁邊就像充飽電的電池。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

水瓶座

熱愛自由的水瓶會為你化身為線上客服，無論你何時呼喚，他都能給你熱情回應，對著你怎樣都不嫌累。

雙魚座

當雙魚對你有意思時，會自動向你報告行蹤，言語中也會讓你感受一點曖昧在裡面。本身就是漏電體，即使對沒fu的人依然會敷衍，小心不要會錯他的意。