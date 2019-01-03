臉越洗越爛？原來水溫、從哪開始洗都有科學根據

▲洗臉不只是儀式，正確的清潔讓後續保養事半功倍。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

洗臉那麼簡單還需要教嗎？洗臉不是只是泡沫抹上沖掉就好，保養其實是有科學可循。從哪裡開始洗、一天洗幾次等等細節，都左右著肌膚命運，若基本清潔都沒做好，後續保養也只是塗心酸。

洗臉要用冷水？

有人說早上洗臉用冷水可以收縮毛孔，根據研究顯示，當水溫低時，毛孔收縮，污垢較難洗淨，過低的水溫對肌膚也是刺激。當水溫高，臉上的油脂會被過度洗淨，也會洗掉肌膚的保濕能力，熱水會導致微血管擴張，更會刺激油脂分泌。如果可以控制水溫，選擇比體溫低一些，大約20多度的微溫水最好。

▲清淡飲食也能幫助改善油脂過度分泌。（圖／翻攝自instagram@aoihamada）

臉一油就洗臉？

即使你是油性膚質，洗臉次數一天不宜超過兩次，通常早晚洗臉就可以。中性、乾性肌膚，早上用清水帶過，晚上使用清潔產品就夠。若你為混和、油性肌，頂多中午再清潔一次。如果皮脂分泌太旺盛，該做的是調整皮脂分泌，而不是過度清潔。

▲藉由泡沫將臉上髒污與老廢角質通通帶走。（圖／翻攝自instagram@aoihamada）

抹上泡沫就算洗好？

臉部不同部位的皮脂分泌不同、髒污也不盡相同，洗臉請從較油、較髒的部位先洗，像是T字或額頭，確保重點部位洗淨後，泡沫再帶到比較乾燥、不油的地方，才不會過度清潔肌膚。

洗卸一瓶搞定好方便？

皮膚科醫師建議，若有上妝或是使用防曬品，一定要卸妝。卸妝是幫助清除臉部表面的彩妝與髒污，而毛孔內的髒污還有自然代謝即將脫落的老廢角質，還是需要藉著洗臉而清除，除非只上淡妝，或是今天很趕時間，否則洗臉和卸妝還是分開處理較好。

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