童年備受欺凌？凱特王妃光鮮的背後，沒想到經歷過這些...

▲看似一路順利的凱特，童年居然也曾經歷過霸凌。（圖／翻攝自instagram@kensingtonroyal，以下同 ）

記者曾怡嘉 / 台北報導

論英國王室中的顏值擔當，應該非凱特王妃莫屬吧！打從嫁入皇室，她的平民作風和自信笑容，令人引象深刻，每次現身總是注目焦點。但根據近日《Daily Mail》報導，凱特的求學生涯，也曾飽受同學霸凌之苦。

▲父母用心的栽培，培養凱特積極樂觀的個性。

凱特從小生長在小康家庭，生意成功的父母在子女教育方面投入了大量的金錢和精力，凱特和弟妹們從小上的都是私立學校，從St Andrew’s Prep School 到Downe House 再到Malborough College，同班的基本非富即貴。一路順利的求學過程卻在13歲遇到了轉折。

▲嫁入英國皇室後，她尤其喜愛參加和兒童議題相關的慈善活動。

當時13歲的凱特正就讀私立寄宿女子中學Downe House，她因成績和外型出色，遭同學妒忌成為被攻擊的對象，不只是丟她的課本，甚至還會在等候領取午餐時推倒她，因為她性格溫和又太瘦，更成為被揶揄的對象，幸好之後父母幫她轉學到Malborough College，結束了這段不愉快的求學歷程。

▲威廉和凱特將小王子和公主們送入平民學校，背後也隱藏意義。

進了Malborough College後，她從陰鬱變成開朗，學習適應環境並積極參與校園活動，像是曲棍球和橄欖球都非常拿手，音樂方面也非常有天賦，讓她在新學校成為風雲人物。或許曾經歷過校園霸凌之苦，成為公爵夫人後的她，熱愛參與反霸凌和心理健康有關的公益活動，就連當時大婚時，也鼓勵民眾將要買結婚禮物的心意，轉捐到兒童公益團體。

大家眼中的凱特王妃，無論是衣著、妝容、言語都相當得體，其實她在還沒成為王妃前，也只是一般人，先前就曾被報導凱特總是「待業在家」，沒事就逛街、美容或健身，直到進入英國王室，整個形象徹底大翻轉，王妃真不如我們所想的好當啊！

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