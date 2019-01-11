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不用再飛日本扛！平價KOSE雪肌粹　7-11明天開賣

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▲▼雪肌粹台灣買的到。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）

▲媲美專櫃卻有著開架價格，雪肌粹以高CP值著稱。（圖／翻攝自instagram@skkisui）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女孩們手刀預備備，相信大家去日本玩都有去7-11掃「雪肌粹洗面乳」的經驗吧！大家會那麼愛，就是因為這個號稱平民版雪肌精，C/P值超高，洗完肌膚好舒服，一點都不乾澀！

每次去日本或是朋友遊日，絕對託買的第一名產品，就非「雪肌粹」莫屬了，身為雪肌精的妹妹品牌，與雪肌精同樣添加有薏仁淬取液等和漢植物精華，好用又平價總是搶購一空，每次去總要多跑幾家店才能買到。

終於捎來好消息，日本高絲集團與7-11共同開發的商品系列「雪肌粹」，即將於2019年01月12日登台販售！全系列商品將首波進駐台北7-11門市，約800家門市可購買。

▲▼雪肌粹台灣買的到。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）

▲卸妝凝露 80g 售價329元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼雪肌粹台灣買的到。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）

▲雪肌粹淨白洗面乳 80g 售價189元。

▲▼雪肌粹台灣買的到。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）

▲雪肌粹化妝水 60ml 售價349元。

▲▼雪肌粹台灣買的到。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）

▲雪肌粹美肌凝凍 42g 售價369元。

這次上市的商品包含 雪肌粹卸粧凝露 (80g, 329元)、 雪肌粹淨白洗面乳 (80g, 189元)、 雪肌粹化妝水 (60ml, 349元)以及 雪肌粹美肌凝凍 (42g, 369元)，除了使人放鬆的清新感，更守護肌膚的保濕度，讓你用最無負擔的價格，享受保養的樂趣。

單獨以洗面乳售價來看，日本的雪肌粹洗面乳定價506円 (711均一價)，依照匯率換算台幣約140元，以目前定價189元來說，價差約莫50元，和代購的金額差不多，這個價格算是可以入手！

▲▼雪肌粹台灣買的到。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）

▲品牌中的BB霜和隔離霜也都有相當高人氣，期待趕快引進。（圖／翻攝自instagram@sekkisui）

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關鍵字：

KOSE, 雪肌粹, 日本
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