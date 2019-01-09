fb ig video ETtoday search mobile

你的他上榜了嗎？曖昧到一半喜歡玩消失的5大星座

> >

▲▼曖昧容易急轉直下星座TOP5。（圖／翻攝自《我的ID是江南美人劇照、愛奇藝台灣站）

▲抓清楚對方心思，才能讓曖昧期保鮮加溫。（圖／翻攝自《我的ID是江南美人、愛奇藝台灣站，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

人家都說曖昧時最美，一句「早安」或是「在幹嘛」都讓人怦然心動。本來已經習慣這甜蜜的節奏，誰知道突然有一天他敲你的次數變少，也不再報告行蹤，曖昧為何急轉直下？你知道他在想什麼嗎？

第5名 雙魚座

對愛情總是編織美麗幻想的雙魚座，即使只是曖昧階段就已經計畫好未來一切，再他們眼裡全都是美好畫面，什麼要存錢買房或是磨合都不在想像範圍中，千萬不要打破它們的泡泡，曖昧時期與他們「及時行樂」就對了。

第4名 雙子座

雙子座很在意曖昧時的感覺，他們很重視戀人氛圍，曖昧要拿捏得好不簡單，雙子性格跳躍，擁有截然不同的兩種個性，若你們總是保持朋友距離，時間拖久了，有可能心生厭倦，進而對關係喊停。

▲▼曖昧容易急轉直下星座TOP5。（圖／翻攝自《我的ID是江南美人劇照、愛奇藝台灣站）

第3名 天秤座

天秤座表面上是好好先生、好好小姐，儘管他嘴巴上常說沒關係、或是你喜歡就好，可是他心中的尺量得分毫不差，當他對你無條件付出時，他也希望你能給他多一點得愛，或是看懂他對你的關懷。

第2名 水瓶座

總是以自己為中心的水瓶座，最討厭別人打亂他的生活節奏，他們的不羈和飄忽其實都在自我掌握之中，千萬不要想改變他們，否則寧可棄船也要把你徹底推開。

▲▼曖昧容易急轉直下星座TOP5。（圖／翻攝自《我的ID是江南美人劇照、愛奇藝台灣站）

第1名 摩羯座

凡事想很多的魔羯座，比較欣賞另一半能在經歷和價值觀和他同步的人，即使不同步，也希望你積極有目標，若你需要他要一直拉著你往前走，他會覺得心很累，寧願放生你。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

12星座, 曖昧
fashion.net

熱門文章

設計師忙什麼／Daniel Wong進大牌精品當「買咖啡助理」

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！《水行俠》梅拉卻被噓爆

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

台灣熱賣10萬支！YSL再推蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

全球6秒賣出一罐！Kiehl's冰河醣神霜全新升級，價格不變

臉越洗越爛？原來水溫、從哪開始洗都有科學根據

天蠍秒回訊息、水瓶再晚也不累　12星座「這樣做」代表喜歡你

狀態好到不科學！地表最強孕婦陳意涵　下周「能生了」只胖3kg 女星愛美無極限！大S美白搞得全身瘀青、小S去眼袋變成僵臉怪 卡粉不是因為缺水！關於冬季底妝你要懂的「3件事」 網友敲碗成真！這款限量粉底熱賣到變成常賣，連PONY都被圈粉 都被洗標騙了，羊毛原來可水洗！簡單「5步驟」在家自己洗毛衣 揮別9年水煮餐！蔡依林「改變飲食」吃飽又能瘦得美美噠 伊能靜：50歲也要愛美如命的老去　網：不被年齡設限、喜歡你！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面