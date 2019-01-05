美哭網友，張韶涵「口紅色號」登熱搜！化妝師親自回應了...

▲張韶涵跨年當天的造型出色，被粉絲大讚是仙女。（圖／翻攝自張韶涵微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

張韶涵日前在上海跨年表演掀起熱烈討論，不畏嚴寒穿著一襲薄紗背心上陣，被網友發現她冷到聲音都在抖，而她當天的唇色更美哭一票網友，大家紛紛跪求色號，大家完全畫錯重點，甚至還讓「張韶涵口紅色號」，成為當天的微博熱搜。

▲除了表演服裝被盛讚外，當天使用的唇膏更是被問翻了。（圖／翻攝自張韶涵微博）

歌唱表演之餘，私下的張韶涵熱愛美妝，時常在《小紅書》分享她的愛用品，她的精緻妝容總是吸引一票網友跟隨，成為新一代的帶貨女王。

而這回的跨年妝容更是掀起討論，從底妝到睫毛，特別是她的奶茶色美唇，讓網友紛紛跪求她使用的牌子與色號。

▲熱烈討論後終於釣出了張韶涵化妝師解答，熱心網友幫忙截圖發布。（圖／翻攝自微博）

大家猜遍了所有奶茶裸唇色，但似乎都不是標準答案，釣不出張韶涵本人出來回應，網友搜出張韶涵的化妝師請她回覆，原來她用的不是香奈兒也不是M.A.C，而是用Tarte：front row加上少量帶灰調Kat Von D：Hawkwind，雙色疊擦打造微霧絲絨感。

▲兩支定價各為20元美金（約合台幣620元）。（圖／翻攝自tarte、katvondbeauty官網）

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