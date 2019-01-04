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Jo Malone推出「香氛絕配」限定包裝，今天開跑！

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▲▼ Jo Malone London香氛絕配限定包裝 。（圖／翻攝自instagram@jomalonelondon）

▲單噴純淨、疊擦獨特，只要一入坑就停不了手。（圖／翻攝自instagram@jomalonelondon）

記者曾怡嘉 / 台北報導

光有一瓶不夠，兩瓶起跳是基本，Jo Malone香水總有股神奇魔力，會想讓人一直入坑。和其他香水比起，它擁有更多可能，獨創的香氛糅合能創造更富層次感的氣息，藉由不同香氣的層疊噴灑，訂製出專屬你的個人香氣。

2019年，Jo Malone希望大家都能找到心目中的《IRRESISTIBLE PAIRS 香氛絕配》，貼心提出3款糅和香氛建議，藉由2種不同經典味道，相互層疊糅合，碰撞新火花。

▲▼Jo Malone London香氛絕配限定包裝。 （圖／品牌提供）

「俏皮甜心」

英國梨與小蒼蘭搭配杏桃花與蜂蜜。新鮮採摘的英國梨，搭配多汁的杏桃花香，圓潤柔和。輔以白色小蒼蘭的柔和芳香，與洋槐蜂蜜香調融合在一起，散發香甜又俏皮的迷人氣息。


▲▼Jo Malone London香氛絕配限定包裝。 （圖／品牌提供）

「浪漫舞曲」

牡丹與胭紅麂絨搭配藍風鈴，宛如一對愛侶在盛開花叢中翩翩漫舞。豐滿的牡丹與嬌嫩的藍風鈴交互輝映，明亮而美麗，浪漫而柔和，如同2人的愛情般，散發著奢華迷人、微妙香甜氣息，縈繞不去。


▲▼Jo Malone London香氛絕配限定包裝。 （圖／品牌提供）

「奔放靈魂」

青檸、羅勒與柑橘搭配鼠尾草與海鹽，一天清新的開始，充滿活力的最佳組合，新鮮海鹽加上微酸青檸，羅勒的辛香與鼠尾草的木本香，令人精神為之一振，拋開一切煩惱。

▲▼Jo Malone London香氛絕配限定包裝。 （圖／品牌提供）

Jo Malone London香氛絕配限定包裝

凡於櫃上消費任2支30 ML古龍水，即有機會享有限量「香氛絕配」限定包裝 ( 全台限量1,000份)
2019年1月4日 限量上市

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關鍵字：

Jo Malone, 香水, 限定包裝
fashion.net

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