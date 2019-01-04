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網讚：王心凌美回10年前　比起美白她更注重「這件事」

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▲▼ 王心凌美回10年前。（圖／翻攝自王心凌FB）

▲私下注重保養，這些年來她依舊保持完美狀態。（圖／翻攝自王心凌FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

王心凌的皮膚不只好，還白到發光，即使已經36歲，她還是那位狀態極好的甜心教主。私下的她在美妝保養究竟下了哪些功夫，讓《ET FASHION》幫你問！

▲▼ 王心凌美回10年前。（圖／翻攝自王心凌FB）

▲肌膚疲憊時，她會使用All in one保濕凝露，多擠一點當作晚安面膜用。（圖／品牌提供）

保養最注重清潔跟保濕，她認為清潔做得好，後續保養才能被好好的吸收，否則用再多保養品都沒用。台灣屬潮濕天氣，保養更注意肌膚油水平衡，她偏好凝露保養，清爽卻有足夠保濕力，讓肌膚敏感的她，膚況變得更穩定。收工回家，她會放音樂讓心情放鬆，一邊卸妝清潔，保養讓她樂在其中。

▲▼ 王心凌美回10年前。（圖／翻攝自王心凌FB）

▲私下淡妝也好似少女，完全凍齡。（圖／翻攝自王心凌FB）

她本人肌膚白到發亮，想必應該很重視美白吧？其實她最在意的是保濕，保養程序大概也都和你我相同，化妝水、眼霜、乳液什麼的，盡量將保養簡單化。重視的反而是睡眠，隨著年紀增長，發現能夠好好睡一場美容覺真的很重要。她隨時隨地都要抹護脣膏，無法忍受嘴唇乾乾的狀態，挑選護唇膏會無潤色、高潤澤度為考量。

▲▼ 王心凌美回10年前。（圖／翻攝自王心凌FB）

▲追求薄透妝容，最重視的就是睫毛。（圖／翻攝自王心凌FB）

彩妝部分最重視眼神，喜歡乾淨眼妝，以眼線和睫毛打造力量，底妝簡單用氣墊粉餅蓋過，她的睫毛可是大有學問，曾受訪時表示睫毛會刷上6層，喜歡偏乾一點的睫毛膏才不會垂，下睫毛一定要刷，是她眼睛放電的小秘密。

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關鍵字：

王心凌, 保養, 彩妝, 美麗秘訣
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