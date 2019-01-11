全球首座YSL 【LOVE BAR】現身台北信義　快揪姊妹來這喝一杯

▲YSL LOVE BAR位於台北信義三越A11 1F，看似一般櫃位，驚喜入口則在後方。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

YSL超狂！為了慶祝情挑誘光水唇膏和情挑誘吻蜜唇膏上市，居然在台北信義區打造全球第一座YSL酒吧，來這兒不僅有冠軍調酒師特調，更有攝影師幫你錄製最撩人的MV，什麼都不用想，快揪姊妹們來享樂吧！

▲門板後方就像另一個世界，彷彿置身夜店。（圖／記者曾怡嘉攝）

想買YSL唇膏只試色怎麼行？品牌特地打造了一座酒吧讓你盡情狂歡，在LOVE BAR中你想到的全都有，和三五好友來小酌一杯，一起享受飛鏢樂趣，還有最夯的夾娃娃機，累了就拿杯特調，又或是cue現場攝影師幫你錄製時尚MV，當個一日網美吧！

▲最新唇膏完整試色，還可以免費沖印照片。（圖／上．品牌提供、下．記者曾怡嘉攝）

除了酒吧，現場另一區設置巴黎空運來台的黑心音箱拍照裝置，讓專業攝影師拍照並現場沖印相片。全系列YSL唇膏試妝區，更是全場焦點，全系列色號一個不漏都能在現場親自體驗之外，現場消費更有滿額禮或排隊裡，櫃位上看不到的獨家組合，這裡通通有，就是要讓你留下無可取代的回憶。

▲跑一趟不會失望，不僅有全球首賣唇彩禮盒，更有打卡禮、滿額贈，拿好拿滿。（圖／記者曾怡嘉攝）

開放時間：2019年1月11日-14日 / 11 AM - 9.30 PM



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