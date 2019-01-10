吃的、抹的傻傻分不清！日本推出麻糬面膜　小心別把它吃下肚

▲好逼真可愛的包裝，第一眼真以為是零食。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

一向以日本和食為靈感基礎的資生堂WASO系列，這回推出麻糬面膜，它不只是保養品，透過製作過程好玩又療癒，讓你膚完臉又同時舒緩疲憊壓力，用最純淨天然修護能量，還原健康美肌。

▲日本女生偏愛有療癒風格的保養品。（圖／翻攝自instagram@aoihamada）

全新資生堂 WASO Q彈麻糬面膜，不只是業界首創讓肌膚吃的QQ麻糬，更擁有全新感受的面膜質地，使用前將粉末與液體倒入，充分混合後，攪拌便能拉出宛如麻糬般的QQ感。

將麻糬面膜質地均勻的延展於臉部肌膚上，能感受到那手工現作的溫熱感，像是被輕撫雙臉般的得到了慰藉，隨著麻糬面膜開始變硬後再漸漸取下，你會發現，肌膚一摸好Q、好嫩、好亮，連身心靈也都回到最純淨的舒緩狀態了！

讓肌膚發光的秘密，來自於面膜內的健康成分，內含對美容很有益處的有機越光米萃取出的水解米萃取物、溫州蜜柑果皮萃取精華、日本霧島溫泉水，集結這些成分，難怪肌膚可以如此Ｑ彈。

HOW TO？

步驟1 ：於清潔後且乾燥的肌膚使用。

步驟2：將 1 粉末倒進杯內，並加入 2 液體，以勺子迅速攪拌混和物，直到充分混和。 (30 秒).

步驟3：以雙手將Q彈麻糬面膜拉出10倍長。 當它還是溫熱時， 將面膜一分為二。

步驟4 ：單手將面膜固定並沿展，調整面膜至適合臉部大小。 敷約5分鐘。

步驟5：當溫熱感覺停止，同時表面也變硬後， 輕輕從上到下的方式取下。

2019/1/7起於資生堂smoda網站(https://www.s-moda.com.tw)購買限定特惠組滿2,000元，即贈送WASO Q彈麻糬面膜乙組。

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