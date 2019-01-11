Dior推出超強「過夜粉底」　娜塔莉波曼掛保證

▲娜塔莉波曼掛保證，可以放心持妝24小時的完美底妝。（影／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2019年，迪奧全新更持妝、更保濕潤澤的底妝即將問世，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips重新打造經典暢銷的超完美持久粉底液，配方全面進化，保養更升級，無論你今天心情想要柔霧或是柔光，都找到你要的顏色。

▲柔霧和柔光粉底液各推出8色，能輕鬆找到你對應的色號。（圖／品牌提供）

超完美持久柔霧粉底液添加微分子保養成分，擁有極佳延展性的細緻質地能輕鬆上妝，富含柔霧粒子有效抑制油光，透亮粒子則能修飾瑕疵、勻亮膚色，展現宛如絲絨般的完美無瑕底妝。

柔光粉底液則添加獨特的輕質保養油，在接觸肌膚時自然揮發，展現輕盈透亮妝感。保濕因子全天潤澤肌膚，光采粒子則能隨著光線變化，完美折射自然細緻光澤，讓肌膚綻放清新透亮。

▲時髦鉚釘造型，先搶先贏。（圖／品牌提供）

繼去年限量版迪奧超完美持久氣墊粉餅創下搶購熱潮，2019年迪奧再次推出亞洲限量版迪奧超完美持久氣墊粉餅 搖滾釘製版 SPF35 PA+++，靈感來自迪奧時裝秀，於粉盒上鑲嵌金色DIOR logo並以搖滾鉚釘點綴迪奧經典籐格紋，完美展現迪奧時尚訂製工藝。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App