風靡歐美的泡泡保養正夯！「先敷再刮」60秒打造發光肌

▲媲美醫美等級的煥膚泡泡，瞄準愛美女生的心。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

和手機一樣，肌膚也需要適時更新，若任由老廢角質堆積，反而會陷入乾燥、暗沉和粗糙的惡性循環，Dr. Brandt在1月推出市面上第一款煥膚泡泡，以先敷後刮的嶄新概念，透過溫和護理方式，60秒就能感受到肌膚改變。



煥顏魔皮泡泡模擬目前風行於歐美各國的「肌膚精雕術﹙Dermaplaning﹚」 ︰ 由醫美專業人員使用類似手術刀的工具進行的醫美療程，透過工具來刮除臉部死 皮、老廢角質和多餘皮脂，均勻膚色並讓皮膚更加光滑。

▲利用天然果酸溫和去除肌膚暗沉。（圖／品牌提供）

不像醫美療程的肌膚精雕術，需要透過手術刀片工具，才能去除死皮及老廢角質。煥顏魔皮泡泡透過先敷再刮的兩步驟，只要厚塗於清潔乾淨的全臉皮膚上，便會立刻產生泡泡，僅需停留 60 秒，泡泡中富含源於天然果物的五重複方天然果酸﹙AHA﹚，能溫柔去除皮膚 表面的粗糙紋理並消除皮膚的暗沉。

▲快速、有效，歐美一推出就掀起泡泡煥膚風潮。（圖／品牌提供）

其中五味莓果萃取成分，能減緩麥拉寧黑色素生成，使肌膚明亮淨透。為了降低在代謝老廢角質的過程中可能產生的乾燥，更添加萃取自甘蔗的鎖水磁石複合物，幫助補水且防止水分流失，其中睡蓮萃取蛋白能預防肌膚敏弱不適。





▲煥顏魔皮泡泡 50ml 售價2,900元。（圖／品牌提供）

更附上特殊設計刮除工具-魔皮泡泡板，略為施力由下而上刮除，能將60秒敷臉泡泡所帶出的老廢角質及多餘油脂全面刮除。

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