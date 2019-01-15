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秦嵐靠吃「紅色水果」瘦小腹！這幾款水果，你知道幾個？

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▲▼5款瘦小腹水果。（圖／翻攝自秦嵐微博、Pinterest）

▲水果含豐富營養成分，甚至還能幫助瘦小腹。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自秦嵐微博、Pinterset

明明不算胖，但為什麼小腹總是消不下來？其實人的胖瘦都是第一眼的視覺作祟，只要腹部一平，看起來就瘦，而細腰的女生，看起來也較有女人味。根據研究指出，多吃這5種食物，瘦小腹特別有效。

▲▼5款瘦小腹水果。（圖／翻攝自秦嵐微博、Pinterest）

▲身材纖細的秦嵐，維持體脂10%的祕訣就是早餐吃水果。

多吃水果對身體有益，除了有豐富維他命、纖維質，更有充足的植化素，也就是植物自身演化出來的天然色素，顏色越深的水果，植化素越高，根據研究顯示，吃水果能消小腹也要歸功植化素，植化素能增加心臟健康和減少脂肪堆積，更發現這些能讓肚子平坦的水果，居然都是紅色的。

▲▼5款瘦小腹水果。（圖／翻攝自Pinterest）

櫻桃

根據密西根大學研究12星期的報告指出，被餵食櫻桃的老鼠和標準飲食的老鼠相比，腹部脂肪減少9%。

▲▼5款瘦小腹水果。（圖／翻攝自Pinterest）

葡萄柚

葡萄柚富含酸性物質，而酸性物質可以幫助胃液分泌，藉此促進消化功能，而且營養也容易被吸收。含糖量比一般水果少得多，很適合減重時補充維他命C，葡萄柚偏酸，若真的怕酸，搭配一點點蜂蜜食用，滋味很不錯。

▲▼5款瘦小腹水果。（圖／翻攝自Pinterest）

藍莓

藍莓中富含的多酚類物質有助於分解腹部脂肪，進而控制體重。和其他水果比起，藍莓的熱量偏低，即使多吃也沒有發胖疑慮。

▲▼5款瘦小腹水果。（圖／翻攝自Pinterest）

番茄

蕃茄含有豐富的茄紅素，其中食物纖維及果膠成份有助減緩熱量攝取，對腸胃蠕動也黑也幫助。獨特的酸味能夠提升食物的口感，不只是水果，也是很健康的料理食材。

▲▼5款瘦小腹水果。（圖／翻攝自Pinterest）

草莓

最能瘦小腹的非它莫屬，據說維多利亞‧貝克漢就是靠吃草莓來瘦小腹的，因為草莓含有一種天冬氨酸成分，它能慢慢移出腰部多於水分，進而減緩周邊脂肪生成，真是瘦身好物啊！

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關鍵字：

水果, 紅色水果, 瘦身, 秦嵐
fashion.net

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