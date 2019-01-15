睡覺才不是逃避現實　研究顯示：適當睡眠能幫助解憂

▲煩了就睡常讓人以為是消極逃避，原來是情緒解套方式之一。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大家都知道，睡眠不足會影響健康，成年後的熬夜，不是隔天補眠就可以了事。研究報告證實，睡眠不足會影響血液中的葡萄糖和賀爾蒙，讓身體新陳代謝變慢，使得易胖、暴躁、情緒壓力通通來，當你充滿壞情緒時，或許是因為睡不夠！

▲擁有充足或是優質睡眠，對忙碌現代人來說是奢求。（圖／翻攝自Pinterest）

當睡眠不足，新陳代謝變慢，飢餓感便會增生，這就是為什麼總說「睡得少容易胖」，報告指出，睡覺時身體會製造膠原蛋白，能幫助減緩肌膚老化，反之睡不夠，還會老化速度會加快。優質睡眠能預防皮膚變差，長期來看更能預防過早衰老，睡得飽比塗任何抗老保養都有效。

▲睡覺時間的長短，過與不及都不好。（圖／翻攝自Pinterest）

到底該睡多少才夠？先前針對美國人進行普及性健康調查（NHANES），發現每天睡不足7小時，肥胖機率大幅增加。但睡越多越好嗎？目前也沒有研究明確指出「睡越多能越瘦」，但若你有熬夜、又會是連續失眠的症頭，體內荷爾蒙分泌會變得混亂，讓身體如同面臨巨大壓力，則會反映出焦躁、想吃、降低代謝等等狀況，以上種種加成，不僅讓你心情糟，更容易成為易胖體質。

▲睡眠是最好的特效藥。（圖／翻攝自Pinterest）

醫師指出，睡眠對心情有極大影響。如果睡不夠，會讓人容易悲觀、覺得有壓力、容易生氣且情緒起伏大，明明沒事但總是怨天尤人，總往壞的方面想，其實有時狀況並沒你想得那麼糟，或許你只是睡不夠而已。

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