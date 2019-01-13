擠下小S保養代言！ Ella：愛美不手軟，每天按摩按到臉喊疼

▲Ella越來越美，美到搶下小S保養代言。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自陳嘉樺Ella FB

近年來越發女人味的Ella，這次擠下小S成為雅詩蘭黛代言人，論保養她非常有心得，不僅願意下重本，保養品用量也毫不手軟，繁瑣的保養工作早成例行公事，為了可以變美，一點都不累！

▲妝前敷臉是她每日的必備功課。

私下是囤貨狂

Ella對保養的每個步驟都很重視，像是卸妝一定要卸乾淨，肌膚有需要就會敷臉，像是若是當天有工作，妝前一定先夫臉做好準備，接著使用化妝水、精華液、美容油、乳霜等，用量絕對不手軟，私下就有囤保養品習慣，沒辦法接受用到一半沒了的感覺。

▲選擇對的保養品，會感受到肌膚的反饋。

保養千萬不能等

保養早就是她生活的一部分，聽她聊保養如數家珍，從用的產品到按摩手勢絕對不馬虎，她笑說洗完澡，頭髮還沒乾就要開始塗保養品。而講話耿直的老公，只要發現她臉上露出疲態，便會問她，你最近是不是沒按摩？

▲以前是肉肉臉，靠勤按摩變成完美側臉弧線。

自創抗地心按摩

身為乾性膚質，她一年四季都要用「油」，塗完油後會開始按摩，她按摩臉部會彎腰，用抗地心引力方式，用虎口推臉部輪廓，接著用指節再加強，她說要這樣按4個八拍，按到臉部快喊救命，才會罷手。

▲SHE 的肌膚狀態都維持的相當好。

身心平衡才會美

除了外塗的保養，身體內部保養也很重要，她提醒大家要吃好的油，像是橄欖油、堅果和酪梨都很好，千萬不要怕胖就不敢吃，當身體平衡了，肌膚才會好起來。

▲自信就是女人最好的保養品。

多感謝身邊的好事

肌膚要好，心情絕對要鬆，很多事情是一體兩面，要接受好的一面，同時也要接受不好的，記得要放大壞的事情，要相信還是會有好事發生，多年來已經訓練自己對這些不好的事情無感，反而多感謝生命中發生的好事。

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