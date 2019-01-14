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楊丞琳神逆齡！34歲活成18歲少女，全因她做好「3件事」

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 ▲▼楊丞琳神逆齡秘訣。（圖／翻攝自楊丞琳FB、微博）

▲最新PO出的照片畫上橘色彩妝，真的美如少女。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自楊丞琳FB、微博

楊丞琳的好膚質眾所皆知，打從她之前剪回妹妹頭後，整個奇蹟凍齡，她的臉搭上髮型真的好比少女，日前他透過微博發了兩張自拍美照，真的好比少女，超好的狀態讓粉絲們大呼：也太正！

▲▼楊丞琳神逆齡秘訣。（圖／翻攝自楊丞琳FB、微博）

▲不只肌膚，她近年來的妝髮一直美出新高度。

不誇張，楊丞琳的皮膚真是羨慕死人，近看真的零毛孔，面對面訪過那麼多女星，她如果是第二，誰敢稱第一呢？除了先天童顏基因使然，後天她又做了什麼保養，讓肌膚維持在最佳狀態。

▲▼楊丞琳神逆齡秘訣。（圖／翻攝自楊丞琳FB、微博）

▲這素顏根本就是女大生等級。

再累一定要做足保養

被問到保養的急救一招，她坦言自己不需要特別應付重大場合，因為每天都有做足保養步驟，第一就是要卸妝卸乾淨，她連素顏都會卸妝。她提到就算再累、再想睡都會做好保養再去睡，為了維持美麗，犧牲一點睡眠算什麼。

▲▼楊丞琳神逆齡秘訣。（圖／翻攝自楊丞琳FB、微博）

▲加上齊瀏海造型，讓她的視覺年齡再往前推10歲。

保養一定要由下往上

她曾說：「「我不敢說自己零毛孔，但我毛孔的確很小很小，後天要做的努力就是要用心塗保養品，不要亂擦。不是說吹毛求疵一定要畫圓，淋巴怎麼按，但每個步驟一定是由下往上，額頭是從中央往外，日積月累一定有差。」近看她的膚質真的很好，底妝很薄透，臉上卻能透出光。

▲▼楊丞琳神逆齡秘訣。（圖／翻攝自楊丞琳FB、微博）

▲不說真的不知道，狀態超棒的她已經34歲了呢！

定期按摩維持緊緻

除了基礎保養，她最重視的就臉的輪廓線條，尤其是過了30歲之後，全力防堵嘴邊肉的生成，她不想靠醫美，她的自然抗老方式就是會去找阿姨按摩，據說不忙的話，每10天就會跑一趟，藉由外力幫忙鍛鍊臉部肌肉，有時候甚至還會被按出砂，長久下來真的對輪廓線很有助益。

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關鍵字：

楊丞琳, 抗老, 保養, 按摩, 女星
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