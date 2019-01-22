「全球最性感男人」萊恩．雷諾斯成為ARMANI CODE男香大使

▲舉手投足盡顯魅力的萊恩‧雷諾斯被欽點為ARMANI男香大使。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2019年Giorgio Armani正式宣布好萊塢巨星萊恩‧雷諾斯 (Ryan Reynolds)成為ARMANI CODE男香系列大使。這款男香系列以優雅、深刻的木質香調，傳達亞曼尼男人堅毅力量，與自我率直；紳士燕尾服的外型設計，則描繪出男性沉穩且不失雅痞風範的自信魅力。

在Armani先生眼中，萊恩‧雷諾斯不只作為演員在事業上不斷追求挑戰，其渾然天成的時尚特質和與生俱來的率真魅力，正如品牌所刻化的亞曼尼男人：樂於向自我挑戰卻不曾迷失本性，永遠散發雅痞男士的自信風采。

萊恩‧雷諾斯跨足電視、電影界，在豐富的職業生涯中勇於挑戰各種角色。2016年以電影《惡棍英雄：死侍》 (Dead Pool) 寫下驚人票房獲得空前成功，更入圍金球獎喜劇類電影男主角等多項大獎。獲選「全球最性感男人」的他更於各大紅毯展時尚魅力，以率真個性、精準拿捏的風趣幽默成為媒體寵兒。

2019年萊恩‧雷諾斯投身製作並主演桌遊改編電影《妙探尋兇》(Clue)，與知名導演麥可貝(Michael Bay)合作的新電影《飛天遁地》(6 Underground)也計畫2019年冬季於Netflix上發行。他更擔任Michael J. Fox帕金森研究基金會的董事會成員，為帕金森氏症研究投入心力。

▲ARMANI CODE男性淡香水是全球男士香水排名前十大香水之一。

ARMANI CODE男性淡香水於2014年上市，靈感來自ARMANI深藍色燕尾服設計概念，是一款極具優雅東方調木質香氣的男生香水，融合前味雪松混佛手柑，中味橄欖樹花以及後味琥珀，揉捻出低調沉穩極具男性磁性吸引力的香氣密碼。

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