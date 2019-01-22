若有似無的捲度超美！女孩們燙起來：雲霧燙、嬉皮捲、C字彎　

▲髮尾C字彎讓短髮好甜美，彎度也讓頭髮變得好整理。（圖／翻攝自instagram@simin_jj）

記者曾怡嘉 / 台北報導

又到了年前整髮的季節，除了變換髮色，還能怎麼做才能瞬間有型呢？好剪才髮廊藝術總監Win表示，2019年的熱門趨勢就是營造「不經意」氛圍，也就是說不須刻意整理即可散髮仙女氣息，以下盤點3種捲髮造型，當作你的變髮參考指南！





▲若有似無的捲紋，隨意一撥就是慵懶女人味。（圖／翻攝instagram@jolin_cai）

LOB雲霧燙

LONG BOB(長鮑伯)的熱門程度大概能從2018年底開始，盤點各國女藝人髮型中略見一斑，從俐落長直髮LOB髮型，一直延伸至今年加入「雲霧燙」的元素，燙出若有似無的捲紋，讓不經意的凌亂感淋漓盡致地展現。LOB之所以能被眾多女星擁戴，來自於比BOB短髮多了些長度，髮尾巧妙地散落在鎖骨上方，就是增加女人味的關鍵秘密！若再隨意加上造型捲度，就能瞬間變身慵懶仙女。

▲想製造豐盈髮量，不妨試試鬆亂的嬉皮捲髮。（圖／翻攝自instagram@vousmevoyez）

嬉皮捲燙髮

嬉皮捲應該是過去女生們最害怕嘗試的燙髮類型，由於燙髮幅度非常大，難免會擔心回家後不好整理。好剪才藝術總監Win說明，其實慵懶嬉皮捲呈現的重點，在於讓一致立體的S型紋理，去凸顯慵懶不經意的視覺髮量感，不需特別整理也能呈現出鬆鬆亂亂的捲紋，更讓許多想要擁有個人特色的女孩們瘋狂嘗試。

▲不管內彎或是外翹，頭頂的蓬度一定要做出來。（圖／翻攝自instagram@somon_jj）

C彎內勾/外翹

從去年底一直延燒到今年的韓系C彎髮型，依然受到高度討論。和我們以往熟悉的「髮尾一個彎」不同，韓系C彎的捲紋不只在髮尾，而是悄悄地從頭頂延伸捲度至髮尾，讓最明顯的捲紋巧妙地散佈在耳朵周圍，能讓整體線條感更強烈、散發出自然的俏皮感，不論髮尾往內彎或往外翹，都能展現活潑可愛的一面。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App