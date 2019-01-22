fb ig video ETtoday search mobile

木村拓哉、竇靖童忘年代言牛仔褲　她羞認兩人「微妙關係」

> >

▲▼ 木村竇靖童合體代言Levi`s（圖／品牌提供）

▲木村拓哉、竇靖童合體拍攝LEVI'S最新廣告。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 東京報導

LEVI'S於今日（1/22）在日本東京舉辦了ENGINEERED JEANS(LEJ)新品發表會，公開宣布木村和竇靖童為風格大使。睽違20年他再度穿上品牌經典的新款3D褲，片中他和竇靖童在電車上邂逅尬舞，即使已44歲依舊不減帥度，眼神更是充滿電力，木村跳得如此賣力，就看粉絲買不買單了。

▲▼ 木村竇靖童合體代言Levi`s（圖／品牌提供）

1999年LEVI'S發售的LEVI'S Engineered Jeans（LEJ），世上第一件3D立體剪裁牛仔褲款，20年後品牌再推出2019年新款LEJ，丹寧面料更有彈性、版型更加時髦，褲管下擺內收設計，與搭配球鞋尤其適合。

▲▼ 木村竇靖童合體代言Levi`s（圖／品牌提供）

最新釋出100秒廣告中，木村拓哉與竇靖童在電車上相遇，竇靖童挑釁木村問道：最近沒跳舞嗎？跳一個來看看，於是兩人在電車尬舞，木村甚至還吊環後空翻，除了他的筋骨軟Q，褲款的彈力更是功不可沒，也是品牌主打的「Free to move」概念。

▲▼ 木村竇靖童合體代言Levi`s（圖／品牌提供）

木村表示，20年後再度被邀請為代言人，非常高興。這次能和竇靖童一起合作除了開心，我和她媽媽也曾一起演出過電影《2046》，當初王菲和我分享女兒的照片時還那麼小，沒想到現在已經長那麼大了。

▲▼ 木村竇靖童合體代言Levi`s（圖／品牌提供）

兩人的年紀差，在廣告中又有帶著點曖昧的對話，主持人詢問木村廣告中兩人究竟是怎樣的關係？木村笑著說：「我認識她媽媽」急忙撇清，而竇靖童則遲疑了一下表示，就是一種「微妙關係」。

▲木村拓哉、竇靖童合體拍攝LEVI'S最新廣告，兩人在地鐵中尬舞。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

Levi's, 木村拓哉, 竇靖童
fashion.net

熱門文章

巴黎／彭于晏代言Berluti好威！　看秀坐「最大位」

巴黎／江奕勳用衣服行銷「台灣水果」　捕魚青蛙裝潮翻

巴黎／井柏然穿洞洞裝看LOEWE　與瑪麗蓮夢露PK性感

玫瑰控必收！ diptyque推出情人節限定飄夢幻香

巴黎／愛馬仕玩色造雅痞　「飛龍包」霸氣

CK前總監推「鋁罐拉環戒指」要價上萬元

36公尺KAWS娃娃在中正紀念堂　萬人搶看

SIHH錶展直擊／張鈞甯紅西裝變女強人　辣輸《控制》心機女

趙又廷擠下霍建華！代言BOSS灰常帥

ET Fashion

推薦閱讀

風靡歐美的泡泡保養正夯！「先敷再刮」60秒打造發光肌

歐美名人第一美　《水行俠》梅拉Amber Heard減重竟靠「味噌湯」

楊丞琳神逆齡！34歲活成18歲少女，全因她做好「3件事」

擠下小S保養代言！ Ella：愛美不手軟，每天按摩按到臉喊疼 秦嵐靠吃「紅色水果」瘦小腹！這幾款水果，你知道幾個？ 全球首座YSL 【LOVE BAR】現身台北信義　快揪姊妹來這喝一杯 男生眼中很醜的女生穿搭Top 5 ！蕾絲像窗簾、第一名是災難 158cm太妍穿出身高170cm的大長腿　辣露絕對領域更性感 2018南韓「年度風格男人」出爐！車銀優排第三、第一名果然是他 1個月狠甩5kg！紅遍德國的「8杯水減肥法」，連營養師都推爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面