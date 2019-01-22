木村拓哉、竇靖童忘年代言牛仔褲　她羞認兩人「微妙關係」

▲木村拓哉、竇靖童合體拍攝LEVI'S最新廣告。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 東京報導

LEVI'S於今日（1/22）在日本東京舉辦了ENGINEERED JEANS(LEJ)新品發表會，公開宣布木村和竇靖童為風格大使。睽違20年他再度穿上品牌經典的新款3D褲，片中他和竇靖童在電車上邂逅尬舞，即使已44歲依舊不減帥度，眼神更是充滿電力，木村跳得如此賣力，就看粉絲買不買單了。

1999年LEVI'S發售的LEVI'S Engineered Jeans（LEJ），世上第一件3D立體剪裁牛仔褲款，20年後品牌再推出2019年新款LEJ，丹寧面料更有彈性、版型更加時髦，褲管下擺內收設計，與搭配球鞋尤其適合。

最新釋出100秒廣告中，木村拓哉與竇靖童在電車上相遇，竇靖童挑釁木村問道：最近沒跳舞嗎？跳一個來看看，於是兩人在電車尬舞，木村甚至還吊環後空翻，除了他的筋骨軟Q，褲款的彈力更是功不可沒，也是品牌主打的「Free to move」概念。

木村表示，20年後再度被邀請為代言人，非常高興。這次能和竇靖童一起合作除了開心，我和她媽媽也曾一起演出過電影《2046》，當初王菲和我分享女兒的照片時還那麼小，沒想到現在已經長那麼大了。

兩人的年紀差，在廣告中又有帶著點曖昧的對話，主持人詢問木村廣告中兩人究竟是怎樣的關係？木村笑著說：「我認識她媽媽」急忙撇清，而竇靖童則遲疑了一下表示，就是一種「微妙關係」。

▲木村拓哉、竇靖童合體拍攝LEVI'S最新廣告，兩人在地鐵中尬舞。



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