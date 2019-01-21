27個完美螺旋不咬髮！橫掃歐美的神奇髮圈Invisibobble來了

▲訴求溫和不咬頭髮，綁後也不會有痕跡。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

身為女生，應該都有一條電話線髮圈吧！但市面品質良莠不齊，使用個幾次就變鬆，甚至有的還會扯斷頭髮，2019春季即將引進電話線髮圈的創始品牌–德國Invisibobble，100%德國設計、環保無毒、不咬頭髮更能當作時尚配件，

Invisibobble創立於2013年的德國慕尼黑，不到六年的時間，颳起一陣螺旋紋髮圈的旋風，全球熱銷超過70個國家。經典魔髮圈擁有黃金比例27個螺旋，平滑的表面不易造成頭髮打結，各種編髮造型都能輕鬆掌握。

此外更因應運動女孩推出運動魔髮圈，針對運動需求所設計，伸縮性極佳，髮型不易鬆落，更不用擔心綁完頭髮會頭痛、留下嚴重的綁髮痕跡。

而流線魔髮圈，繽紛顏色不僅綁起來亮眼吸睛、流線的外型還能當作手鍊配戴，為時下歐美女孩最愛的IG曬照配件。

有看過甜點造型的髮飾，但你肯定沒試過能散發香甜味的神奇髮圈！不管是巧克力還是甜甜圈等其他甜點的愛好者，現在你可以帶它到處趴趴走，隨時都能享受甜蜜的甜食饗宴！神奇魔髮圈更貼心推出小孩專用–我的寶貝(Kid)系列，以及專門編織辮子造型的迷你(Nano)系列，滿足不同年齡層的綁髮需求，更能為每天的髮型加分。

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