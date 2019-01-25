狂！innisfree一口氣推出10款香膏，讓你用香味寫日記

▲innisfree 我的香氛全系列 1 月上市， 共 10 款 ，售價 330 元 。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

回憶是什麼味道？innisfree讓你用香氣，找回珍藏的回憶。以4種季節與6種電影場景為設計概念，打造蘊含季節景色與情境氛圍的專屬香氣，讓你一聞到就彷彿回去那個心動的瞬間。

innisfree在今年又有創舉，一次推出10款香氛，分別為4種季節與6種情境，可單擦也可混搭，創造出你當時心情香氛。輕輕塗抹於手腕內側、頸部、耳後等脈搏跳動的部位，打造獨一無二的香氣。含有保濕成分，也可塗抹於頭髮、指緣或手肘，輕巧好攜帶，放入化妝包或手拿包內都很便利。

我的香氛-春暖

溫暖的春天，盛開的紅玫瑰悄悄散發著迷人的花香。

我的香氛-仲夏

炎炎夏日，將飽滿多汁的西瓜一口咬下，蹦出的果香味香氛。

我的香氛-晚秋

秋天的夜晚，瀰漫著檀木與夜來香和諧細膩的木質花香調香氣。

我的香氛-冷冬

寒冷的冬天，柔軟毛衣散發的溫暖舒適麝香調香氣。

我的香氛-幻想

在充滿星星的夜空下許願，充滿幻想的梔子花香氛。

我的香氛-冒險

勇氣的冒險旅程，充滿異國風情的甜美果香香氣。

我的香氛-浪漫

在旅行中，墜入情網的夢幻浪漫香氛。

我的香氛-意外

在旅行中突然下起小雨，飄散在空氣中的雨滴所帶來的海 洋柑橘調香氛。

我的香氛-夜晚

獨自漫步在都市的夜晚，寂靜且簡約淡雅的香氣。

我的香氛-音符

旅程中的旋律帶來愉悅的心情，純淨皂香令人放鬆的舒適香氛。

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