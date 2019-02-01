Jo Malone把香水變成香膏 　將最愛氣味放入「調合盤」帶著走

▲雙層的調合盤設計，可放入你最愛的兩款香味。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Jo Malone之所以如此受歡迎，正因為獨特的香氛糅合藝術，每款香氛單獨使用經典純淨，兩款互搭則能創造更具層次氣息，今年品牌再度即將推出業界第一款香氛調合盤，將液態香水轉化成香膏，一盤在手可以放入兩款香味，隨身攜帶更便利。

2019年，Jo Malone London再次創造香氛新境界，將最經典香氣以全新時尚形態呈現，推出業界第一款也是唯一的香氛調合盤，體積小巧且質感極高的曜岩黑方形磁盒，轉開盒內是獨創雙層磁吸式盤狀設計，如同調色盤般，可自行挑選2款調香膏裝入，一抹打造出專屬個人的獨特香氣。



全新的香氛調合盤，以純淨蜂蠟作為配方成分基礎，極具親膚性，質地輕盈滑順，輕輕抹在肌膚就能散發動人氣息。蜂蜜早已被廣泛使用了幾個世紀，馥郁質地作為配方成分，再適合不過！

每一個調合盤都附有專用保護袋，不佔空間的輕巧尺寸，可隨手放入口袋或包包中方便攜帶。若想要帶點小心機散發自然香氣，可以單擦使用；或是也可以使用於香水之後，隨時隨地補充迷人香氣。

調香膏共推出10種香味可供選擇

青檸、羅勒與柑橘

羅勒與橙花

黑石榴

英國梨與小蒼蘭

黑莓子與月桂葉

杏桃花與蜂蜜

牡丹與胭紅麂絨

含羞草與小荳蔻

鼠尾草與海鹽

烏木與佛手柑

香氛調合盤，售價1,240元

調香膏，售價740～890元

香氛調合盤(含調香膏) ，售價2,720 ～ 2,870元

2019. 02. 04 全球正式上市

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