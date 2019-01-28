日本首席美甲師　教你找出顯白「命定紅」指甲油

▲uka red study one 紅色系列指甲油（圖／品牌提供、翻攝自instagram@ukacojp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本俗諺有所謂「陶瓷般的白皙肌膚可遮七醜」，紅色甲彩之於指尖也有這種魔力，當你想要遮掩手部些許瑕疵之時或日常的裝扮中想透露出小小的性感魅力，又或者想強化氣場、粉飾心中的不安時，一雙塗著紅色甲彩的雙手，能為你帶來更多力量。

紅色」在uka 東京美甲沙龍裡一直是最受歡迎的，在無數的美甲經驗中我們與客人一起找尋她們一眼就愛上的紅，另一個重點是，要能襯映雙手肌色更顯得光耀誘人的紅。





「這個紅色我比較喜歡、但那樣的紅似乎更適合我的膚色…」這樣左右為難的情況有時也會發生。紅色的微妙之處在於稍有一點差異，就能給人印象就大不同。uka與客人們從中選出6款最具感染的出眾色調，不只讓雙手的姿態更優美，更將紅色賦予了心情與力量。





勇氣

能賦予人勇氣的正統經典紅，明亮度高，可端莊也可艷麗。（適合冷、暖膚色）

嫣然

朝氣清新的亮紅，給人開朗耀眼印象的暖橘紅。（適合暖膚色)

希望

略帶可愛氣質的洋紅，隱約透露著甜美的通關密語。(適合冷膚色)

愛戀

在日本最受20 ~ 30世代歡迎的人氣色。(適合暖膚色）

享受

葡萄汁般的微醺紫紅色澤，冷色調擦來更顯白皙誘人。（適合冷膚色）

惹火

日本銷售最廣泛的跨齡指定色。(適合冷、暖膚色）

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