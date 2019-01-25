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亞洲美女竟入榜！日本「醜得剛好」女星出爐　網友大喊重選　

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▲▼日本醜得剛剛好女星排行。（圖／翻攝自IG）

▲日本醜得剛剛好女星前10出爐，結果讓大家跌破眼鏡。（圖／翻攝自instagram@aoiyuuu、atsuko_maeda_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日媒總愛舉辦女藝人票選，像是「最有好感」、「最想交往」女星，都成功炒起話題，但日前卻票選了「醜得剛剛好」女星，票選結果出爐後，眾多網友為入榜女星抱不平，紛紛崩潰直言要重選，原來氣質空靈的蒼井優、有村架純都名列其中。

▲▼ 醜得剛剛好女星排行榜。（圖／翻攝自https://www.ytv.co.jp/choibusu/）

▲這本新書也被翻拍成日劇《人生變快樂的幸福法則》，一播出再度引起討論話題。（圖／翻攝自https://www.ytv.co.jp/choibusu/）

「剛剛好醜女」這個名詞在日本藝能界被炒得火熱，全因一位女諧星的新書引發共鳴，這本內容指的是「雖然非絕世美女，但也醜到無法接受，這樣的女生反而讓男性更有把握追求」。而日本週刊女性就讓20~30代讀者票選「醜得剛剛好女星」，結果出爐後評價兩極。

▲▼日本醜得剛剛好女星排行。（圖／翻攝自IG）

▲清新甜美的有村架純是日本新一代人氣女星。（圖／翻攝自instagram@kasumi_arimura.official）

第八名》

有村架純

髮型決定他的美醜，臉讓人不太在意。

土屋太鳳

腮幫子太醒目，臉看起來太大。

大澤茜

不漂亮但是卻有親切感，讓人無法討厭她。

▲▼日本醜得剛剛好女星排行。（圖／翻攝自IG）

▲前田敦子即將在明年春季晉升新手媽咪。（圖／翻攝自instagram@atsuko_maeda_official）

第七名》

前田敦子

稱不上好看，但有她可愛迷人之處。

第六名》

指原莉乃

常會虧自己不漂亮，看到她覺得自己也有變美可能。

▲▼日本醜得剛剛好女星排行。（圖／翻攝自IG）

▲蒼井優以個性美稱霸日本藝能界。（圖／翻攝自instagram@aoiyuuu）

第五名》

蒼井優

雖然不是正統派美女，但卻給人深刻印象。

第四名》

黑木華

樸素面容卻讓人覺得好感。

第二名》

安藤櫻

不漂亮卻有自己的味道。

高畑充希

有時候可愛，有時又讓人覺得不怎麼樣。


第一名》

多部未華子

雖然不是太可愛卻充滿個人魅力，網友誇她越來越順眼了。

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關鍵字：

日本女星, 醜得剛剛好, 排行榜
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