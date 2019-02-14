跟著買就沒錯！「髮品香奈兒」荷那法蕊年度熱賣TOP5

▲女生除了顧好臉蛋，髮肌更是養護新趨勢。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擅長以天然植萃精油馴服任性髮膚，擁有「髮品界香奈兒」稱號的RF荷那法蕊，日前公開分享熱賣排行榜，結果顯示消費者對頭皮養護概念已廣泛接受，深知有健康頭皮才能有健康秀髮。





▲複方精油養護髮浴要價1,380元，使洗後髮根強韌有蓬鬆光澤感。

洗髮精更捨得花錢

2018的銷售第1名為ORTICEA複方精油養護髮浴，擁有完整包覆天然柑橘、薰衣草、迷迭香的精油球體，能在深度清潔的同時注入強健能量活絡頭皮，而緊接在後的是能緩解敏弱頭皮膚況，維持頭皮健康的ASTERA紫苑草舒緩髮浴則拿下暢銷排行榜第2名，顯示落髮與敏弱肌問題仍為髮膚保養市場大宗。

▲紫苑草精油用於洗前按摩可以解除頭皮壓力及不適感。

重視頭皮前導保養

現代人的生活步調緊湊繁忙，消費者在選擇頭皮保養產品時，能否幫助打造強健髮絲更是關鍵！RF荷那法蕊年度暢銷榜第3名與第5名，分別由頭皮養護5號精油及STERA紫苑草頭皮舒緩精油拿下，兩款精油搭配按摩能幫助深層淨化、調理穩定髮膚狀況，更能提升後續頭皮防禦力。

▲更新推出就直衝熱門年度排行榜單，成為明星級口碑好物！

抗落髮已成保養趨勢

年度暢銷排行榜第4名是居家日常必備且備受信賴的賦活毛髮密集修護安瓶。新一代TRIPHSAIC三項森髮調理液，特別於瓶身前端加入超激活按摩冰珠，能精準貼合髮膚的冰珠造型，在幫助頭皮進行強健護理時，完美按摩頭皮的每一吋肌膚。

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