LIFE・經典／天后蔡依林年夜飯也用這款　皇家哥本哈根百年唐草

▲唐草系列是皇家哥本哈根的著名商品。（圖／皇家哥本哈根提供）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人沒意識到，餐碗杯盤在一頓飯上有多重要，它們不僅僅是裝飾食物，甚至會影響味覺，換個角度而言，他們也能成為大部分人都能負擔得起的居家藝術品，即便家中沒有擺放掛畫或雕塑的位置，至少你能將餐桌變成你的品味展示間，就像知名藝人蔡依林在年夜飯桌上擺的平邊唐草，火力驚人。

▲蔡依林在年夜飯秀出自家唐草系列餐盤。（圖／翻攝 jolin_cai IG）

平邊唐草（Blue Fluted Plain）是皇家哥本哈根的知名作品，它也是該品牌旗下第一款手繪系列，至今仍是丹麥皇室的御用品，第一代的平邊唐草花樣繁複，卻因為青與藍的簡單配色下，呈現出兼容並蓄的美麗，現在在市面上販售的，已是持第二代的平邊唐草圖案，更強調線條與清麗的美感。

▲平邊唐草系風格清麗，低調卻精緻。（圖／翻攝皇家哥本哈根官網）

此系列的原始丹麥名稱為「Musselmalet」，意思為貝殼，雖然盤上有凹槽形狀的設計，與蚌殼或貝殼的模樣相近，但品牌表示，其實是根據風格化的菊花和委陵菜屬植物主題來命名的，最早從1775年至1885年持續維持初代設計，並進行第二次的改版成為現在的樣貌。

在二代平邊唐草出現之後不久，便出現花漾更滿、盤邊簍空的全唐草設計，從2000年後也已原本的唐草為基礎，發展出更多樣的唐草系列。

▲全花邊唐草包括工藝與設計的精緻美感。

就熟悉中華文化的人而言，對唐草設計會有種莫名的親切感，「唐」字與青花瓷的意象都深深強化了唐草東方式的風格，但仔細觀察，就圖騰與與花卉樣貌而言，唐早系列仍瀰漫的濃濃的歐洲風情，簡單卻精緻的線條，也顯露出北歐文化的深深血脈。

▲多款唐草盤系列相互搭配，成就一場桌上風景。

細數200多年歷史的唐草系列，完美的融合了歷史、文化與美感，從食物、從餐盤，就能與百年流傳的美麗，在餐桌上與其呼應，無論盤中承裝著什麼，就是一場美麗的遇見。